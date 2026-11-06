Dhanteras 2026: चांदी का रेट रिकॉर्ड हाई से ₹192688 गिरा, सोना भी हुआ सस्ता; इस धनतेरस क्या खरीदने पर होगा अधिक फायदा?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में लोग सोने और चांदी खरीदना पसंद करते हैं
- रिकॉर्ड हाई की तुलना में गोल्ड और सिल्वर का रेट काफी कम हो गया है
- चांदी का रेट रिकॉर्ड हाई से 192688 रुपये प्रति किलोग्राम घट गया है
Gold Silver Price Today: आज 6 नवंबर 2026 को धनतेरस (dhanteras 2026) का त्योहार है। देश में बड़ी संख्या में लोग आज के दिन सोना और चांदी को खरीदना काफी शुभ मानते हैं। लेकिन इस साल सोने और चांदी की स्थिति जैसी रही है उस हिसाब से निवेशक गोल्ड और सिल्वर के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं।
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 30 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,76,121 रुपये प्रति 10 ग्राम था। गुरुवार यानी 5 नवंबर 2026 को सोने का रेट 144129 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। गोल्ड का रेट 31992 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर चुका है।
चांदी का 29 जनवरी 2026 को 3,79,988 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर थी। गुरुवार को 187300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर चांदी थी। यानी रिकॉर्ड हाई की तुलना में सिल्वर का रेट 192688 रुपये प्रति किलोग्राम घट गया है। आइए जानते हैं कि सोना और चांदी में आज के दिन क्या खरीदना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है।
भारी गिरावट के बाद रिकवरी
रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी देखने को मिली है। 5 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट 4130 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का दाम उछाल के बाद 52 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे की वजह डॉलर की कीमतों में गिरावट, बॉन्ड यील्ड का नीचे आना है।
हालांकि, हालिया तेजी इस बात का संकेत नहीं है कि आने वाले समय में भी यह सिलसिला बरकरार रहेगा। निवेशक सोने और चांदी में दांव लगाने से पहले सभी फैक्टर्स का ध्यान रखें।
किन बातों का सोने और चांदी पर पड़ेगा?
मौजूदा समय में सोने और चांदी की कीमतों कई फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं। इसमें ब्याज दर, अमेरिकी डॉलर की स्थिति, महंगाई और निवेशकों के साथ-साथ इंडस्ट्रीज के बीच डिमांड का असर दिखेगा। सोने की कीमतों में आने वाले समय में सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रही खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल का भी फायदा गोल्ड को मिलेगा। साथ ही सरकारों पर बढ़ता कर्ज, सरकारी घाटा, करेंसी के स्थिरता के लिए भी गोल्ड का महत्व काफी बढ़ गया है।
शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतें अमेरिकी ब्याज दरों की दिशा पर तय होंगी। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है या फिर डॉलर कमजोर होता है तब की स्थिति में सोने की कीमतों सपोर्ट मिलेगा। वहीं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बॉन्ड यील्ड में उछाल का नकारात्मक असर गोल्ड पर दिखेगा।
चांदी की क्या रहेगी स्थिति
सिल्वर की रफ्तार डिमांड पर निर्भर करेगा। चांदी निवेश के अलावा सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग की जा रही है। लॉन्ग टर्म में इन सेक्टर का डिमांड अधिक रहने की उम्मीद है। हालांकि, सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में ज्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। इसकी वजह चांदी का छोटा मार्केट है।
सोना या चांदी? क्या खरीदने पर होगा फायदा
एक निवेशक को अपने बजट, वित्तीय लक्ष्य और रिस्क उठाने की क्षमता के आधार पर निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में गोल्ड में निवेश एक बेहतर विकल्प होता है। वहीं, चांदी में तेजी इंडस्ट्रीयल डिमांड पर निर्भर करेगी। ऐसे निवेशक जो कीमतों में बहुत उतार और चढ़ाव नहीं पसंद करते उनके लिए गोल्ड अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, जिन निवेशकों को रिस्क लेना पसंद है ऐसे लोग चांदी में निवेश कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।