Gold Silver Price Today: 10 दिन में सोने का रेट 13494 गिरा, चांदी भी हुई सस्ती, खरीदने का यह है सही समय?
Gold Silver Price Today: इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार 16 मार्च 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 156436 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 27 मार्च 2026 को सोने का भाव लुढ़ककर 142942 रुपये के स्तर पर आ गया।
Gold Silver Price Today: पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार 16 मार्च 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 156436 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 27 मार्च 2026 को सोने का भाव लुढ़ककर 142942 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी इस दौरान सोने की कीमतों में 13494 रुपये की गिरावट की आई है।
चांदी का रेट भी हुआ कम
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी पिछले 10 दिनों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। 16 मार्च की सुबह 1 किलोग्राम चांदी का रेट 252793 रुपये था। 27 मार्च यानी शुक्रवार को यह घटकर 221647 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी चांदी का दाम 31146 रुपये घट गया है।
पिछले एक हफ्ते में क्या रही है स्थिति?
बीते सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। 23 मार्च की सुबह सोने का रेट 135141 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सोमवार से शुक्रवार तक सोने की कीमतों में 8574 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, चांदी का दाम इस दौरान 219260 रुपये से 6387 रुपये बढ़ा है।
सोने और चांदी की कीमतों में क्यों दिखी पिछले हफ्ते तेजी?
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा हो गया है। सप्लाई बाधित होने की वजह से कई देशों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन सबकी वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसी वजह से एक बार निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ती खरीदारी ने सोने की कीमतों में तेजी लाई है।
घरेलू स्तर पर बढ़ने वाला है डिमांड
अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। जिससे घरेलू स्तर पर सोने और चांदी के डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में उस दौरान सोने और चांदी का रेट बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।