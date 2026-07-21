Gold Silver Price Today: सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, सिल्वर ₹2500 से अधिक चढ़ी, गोल्ड 881 रुपये उछला
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price: एमसीएक्स पर सोना 0.63% यानी 881 रुपये चढ़कर 1,42,279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1.11% यानी 2675 रुपये की बढ़त के साथ 2,20,825 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी
MCX Gold Silver Price: सोने-चांदी के भाव एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुके हैं। एमसीएक्स पर मंगलवार, 21 जुलाई की सुबह सोने और चांदी के भाव बढ़कर खुले। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी रही, क्योंकि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों की खबरों ने कीमती धातुओं के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ाया। करीब 9:15 बजे एमसीएक्स पर सोना 0.63% यानी 881 रुपये चढ़कर 1,42,279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1.11% यानी 2675 रुपये की बढ़त के साथ 2,20,825 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
ऑल टाइम हाई से चांदी करीब 2 लाख रुपये सस्ती
एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 50817 रुपये तक सस्ता हो चुका है।वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 199223 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी ऑल टाइम हाई से चांदी के दाम करीब आधे हो गए हैं।
सोने-चांदी के भाव क्यों चढ़ने लगे
अमेरिकी हमले और कच्चे तेल का असर: अमेरिकी बाजार में भी सोने की कीमतें बढ़ीं। इसके पीछे कच्चा तेल है। ब्रेंट क्रूड का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाकर चलाए गए अपने आखिरी हवाई हमलों का दौर खत्म कर दिया है। हालांकि, क्षेत्र में संघर्ष समाप्त करने के लिए कूटनीतिक पहलों के बावजूद तनाव अब भी बना हुआ है।
लेबनान-अमेरिका बैठक : अमेरिकी सेना ने पुष्टि की कि ईरान पर उसके ताजा हवाई हमले खत्म हो गए हैं। वहीं, रिपोर्टों के मुताबिक, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आऊन मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे बेरूत पर हिजबुल्लाह को हथियार खत्म करने का दबाव बढ़ गया है।
हूती की चेतावनी: दूसरी तरफ, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने की चेतावनी दी है, जो अमेरिका-ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खोल सकता है और खाड़ी क्षेत्र से परे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार के लिए खतरा बढ़ा सकता है।
महंगाई और ब्याज दरों की चिंता: अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए मौद्रिक नीति सख्त करने की आशंका बढ़ गई है। इस पूरे माहौल में सोना-चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें