सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, ₹2210 सस्ती हुई चांदी, चेक करें गोल्ड का लेटेस्ट भाव

Mar 09, 2026 12:26 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच सोने-चांदी के रेट में आज सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सोने-चांदी के रेट में आज सर्राफा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

Gold Silver Price: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच सोने-चांदी के रेट में आज सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सोने-चांदी के रेट में आज सर्राफा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ibjarates.com के मुताबिक, आज 9 मार्च को 999 प्यूरिटी वाला सोना 159,568 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ मिल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 158,751 रुपये थी। यानी आज यह 817 रुपये सस्ता हुआ है। इसके अलावा, 995 प्यूरिटी के गोल्ड की कीमत आज 158929 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इसमें आज 814 रुपये की गिरावट देखी गई है। बता दें कि शुक्रवार को इसकी कीमत 158115 रुपये थी। वहीं, bullions.co.in के मुताबिक, आज 24 कैरेट के सोने के दाम में 480 रुपये की गिरावट देखी गई है और यह 161,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

चेक करें चांदी के रेट

आईबीजेए के मुताबिक, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज एक किलो चांदी की कीमत 262803 रुपये है। इससे पहले बीते शुक्रवार को यह 260723 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी आज चांदी के दाम में 2,080 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार सोने- चांदी के रेट जारी करता है। वहीं, बुलियंस.को पर चांदी 266,650 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसमें 2210 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सोने की कीमतों में अगले सप्ताह भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। निवेशकों की पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और घरेलू बाजार की धारणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख वृहत आर्थिक आंकड़ों पर नजर होगी। विश्लेषकों ने यह कहा। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, ''पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर नजर बनी रहेगी। तनाव बढ़ने से सोने की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तनाव कम होने के संकेत मिलने पर भारी बिकवाली हो सकती है।'' मेर ने कहा, ''चांदी में अभी सीमित दायरे में घट-बढ़ हो रही है। लेकिन इसमें भारी अस्थिरता देखी जा रही है। इसका कारण सोने और तांबा तथा जस्ता जैसी औद्योगिक धातुओं में सीमित दायरे में घट-बढ़ के कारण इसके लाभ सीमित हैं।''

बता दें कि पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में सर्राफा वायदा में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी 14,359 रुपये यानी 5.08 प्रतिशत टूटी, जबकि सोना 470 रुपये यानी 0.3 प्रतिशत फिसला। एंजल वन के गैर-कृषि जिंस और मुद्रा विभाग के शोध मामलों के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट प्रथमेश एम ने कहा, ''पिछले सप्ताह सोने की कीमत 1.59 लाख से 1.70 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रही। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव, एशियाई मांग, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीद, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का उच्च प्रतिफल और डॉलर की मजबूती सर्राफा बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बने हुए हैं।

(भाषा इनपुट के साथ)

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

