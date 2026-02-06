Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Silver Price Today 6 february gold down 45000 silver prices drop 2 lakh rupees in 6 days
6 दिन में ही चांदी ₹2 लाख तक सस्ती, सोना ₹45000 हुआ सस्ता, चेक करें आज का भाव

6 दिन में ही चांदी ₹2 लाख तक सस्ती, सोना ₹45000 हुआ सस्ता, चेक करें आज का भाव

संक्षेप:

Gold Silver Price Today: एनालिस्ट्स के अनुसार इतनी तेज गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। जियोजित के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी के मुताबिक अमेरिकी फेड को लेकर सख्त रुख की उम्मीदें, डॉलर में मजबूती और CME ग्रुप द्वारा मार्जिन बढ़ाए जाने से बाजार पर दबाव आया।

Feb 06, 2026 11:26 am IST
Gold Silver Price Today 6 February: एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी बिकवाली का सीधा असर घरेलू वायदा बाजार पर पड़ा। MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स करीब 1 फीसदी टूटकर ₹1,48,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया। 29 जनवरी को बने रिकॉर्ड हाई ₹1,93,096 के मुकाबले सोना अब तक करीब 23 फीसदी यानी 45,096 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, चांदी में गिरावट और ज्यादा तेज रही। MCX सिल्वर फ्यूचर्स करीब 5.7 फीसदी गिरकर ₹2,29,000 के स्तर पर आ गए हैं। मार्च डिलीवरी वाली चांदी अपने ऑल-टाइम हाई ₹4.20 लाख से करीब 45 फीसदी या लगभग ₹2 लाख नीचे आ चुकी है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कमोडिटी ब्रोकरेज जियोजित का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने के दामों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि का रुझान अभी भी मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक MCX गोल्ड के लिए ₹1,47,200 से ₹1,42,700 के बीच सपोर्ट दिख रहा है, जबकि MCX सिल्वर के लिए सपोर्ट ₹2,30,000 से ₹2,02,600 के दायरे में माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना, चांदी और प्लैटिनम हाल के रिकॉर्ड स्तरों से फिसल गए हैं। खासतौर पर चांदी में बीते छह कारोबारी सत्रों में करीब 47 फीसदी तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

अब आगे क्या

एनालिस्ट्स के अनुसार इतनी तेज गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। जियोजित के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी के मुताबिक अमेरिकी फेड को लेकर सख्त रुख की उम्मीदें, डॉलर में मजबूती और CME ग्रुप द्वारा मार्जिन बढ़ाए जाने से बाजार पर दबाव आया। CME ने गोल्ड फ्यूचर्स पर मार्जिन 8 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी और सिल्वर पर 15 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया है, जिससे बड़े निवेशकों को अपनी पोजीशन कम करनी पड़ी। इसके अलावा रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली ने भी कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव को बढ़ाया।

एनालिस्ट्स का यह भी मानना है कि भू-राजनीतिक तनावों में कुछ नरमी, खासकर अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता की खबरों से सेफ-हेवन डिमांड घटी है। पिछले हफ्ते बिकवाली तब शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श को अगला फेड चेयरमैन नामित किया। इससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि UBS जैसे वैश्विक ब्रोकरेज का कहना है कि फिलहाल थोड़ी स्थिरता के बाद मिड-2026 तक सोने की कीमतें फिर से नए रिकॉर्ड स्तर छू सकती हैं और यह निवेशकों के लिए एक मजबूत हेज बना रहेगा।

