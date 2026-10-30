दिवाली से पहले सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, ₹1.40 लाख के नीचे आ गया गोल्ड, एक दिन में ₹8300 टूटी चांदी

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Gold Silver Price Today: दिवाली और धनतेरस से पहले सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। त्योहारों के ठीक पहले दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को चांदी के भाव में एक ही दिन में 8,300 रुपये की कमी आई, जबकि सोना भी 1,300 रुपये सस्ता हो गया। इस गिरावट के बाद चांदी करीब 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपये गिरकर 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में 8,300 रुपये की बड़ी गिरावट आई। इसके बाद एक किलो चांदी का भाव 1,90,200 रुपये रह गया। वहीं, MCX पर सोने का भाव 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गया है। चांदी भी 1.81 लाख रुपये के आसपास आ गई है। आइए जानते हैं आज सोने-चांदी के ताजा भाव और कीमतों में आई गिरावट की पूरी वजह।

MCX पर सोना 2.32% टूटा, चांदी में भी बड़ी गिरावट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। MCX के मुताबिक, 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड वायदा 2.32 फीसदी गिरकर 1,39,291 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर वायदा 4.72 फीसदी टूटकर 1,80,514 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। यानी घरेलू वायदा बाजार में चांदी पर बिकवाली का दबाव ज्यादा देखने को मिला।

विदेशी बाजार में भी गिरे सोने-चांदी के दाम भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। इसकी कीमत 53.15 डॉलर यानी 1.32 फीसदी गिरकर 3,968.24 डॉलर प्रति औंस रह गई। वहीं, चांदी की कीमत में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई। इसका भाव गिरकर 50.12 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

क्यों गिर रहे दाम? सोने-चांदी के दाम गिरने की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ता दबाव है। दरअसल, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने का डर है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी मजबूत हुई है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशकों को सोने-चांदी के बजाय बैंक और सरकारी बॉन्ड जैसे विकल्पों में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि सोना और चांदी अपने पास रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न बढ़ने से भी सोने-चांदी की मांग पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ, शेयर बाजार में गिरावट के चलते कुछ निवेशक अपना नुकसान पूरा करने के लिए सोने-चांदी में लगा पैसा भी निकाल रहे हैं। चांदी पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गहने बनाने के साथ-साथ सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी फैक्ट्रियों में भी होता है।

चीन जैसे बड़े बाजारों में औद्योगिक मांग कमजोर होने की आशंका ने भी चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। इन सभी वजहों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की बिकवाली बढ़ी है और इसका सीधा असर भारतीय बाजार में कीमतों पर देखने को मिल रहा है।