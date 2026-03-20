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Gold Silver Price Today: सोना आज ₹4297 हुआ सस्ता, 5 दिन में चांदी का रेट ₹19193 रुपये गिरा

Mar 20, 2026 12:37 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price Today 20 March 2026: IBJA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 147340 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, कल यानी गुरुवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 151637 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कल सुबह के मुकाबले आज सुबह की कीमतों में 4297 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।

Gold Silver Price Today: सोना आज ₹4297 हुआ सस्ता, 5 दिन में चांदी का रेट ₹19193 रुपये गिरा

Gold Silver Price Today 20 March 2026: सोने और चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले आज शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से आज 20 मार्च 2026 की कीमतों को जारी कर दिया गया है। IBJA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 147340 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, कल यानी गुरुवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 151637 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कल सुबह के मुकाबले आज सुबह की कीमतों में 4297 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ हर दिन दो बार सोने और चांदी की कीमतों का ऐलान किया जाता है। गुरुवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 147889 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

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23 कैरेट से 18 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज शुक्रवार को 146750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का भाव 134963 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 110505 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। बता दें, इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा होता है।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट (Silver Price Today)

IBJA के अनुसार आज शुक्रवार चांदी का रेट 233600 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे पहले कल सुबह चांदी 236809 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। यानी कल सुबह की तुलना में चांदी का दाम 3209 रुपये लुढ़क गया है।

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5 दिन में 9000 रुपये गिरा सोने का भाव

इस हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 156436 रुपये प्रति 10 ग्राम था। तब से अबतक सोने की कीमतों में 9096 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, चांदी की कीमतों में 19193 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोनवार की सुबह चांदी का रेट 252793 रुपये प्रति किलो था।

क्यों गिर रहा है भाव?

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह मिडिल-ईस्ट में चल रहा ईरान युद्ध है। जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। डॉलर पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। निवेशक सोने की जगह डॉलर कर रहे हैं।

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इस दौर में क्या करें निवेशक?

मौजूदा समय अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव का दौर आने वाले समय में भी जारी रह सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश या बिक्री से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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