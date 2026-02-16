2% तक सस्ती हुई चांदी, सोने के दाम में बढ़ोतरी, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Gold Silver Price: राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमतें दो प्रतिशत घटकर 2.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं, जबकि सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया।

Gold Silver Price: राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमतें दो प्रतिशत घटकर 2.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं, जबकि सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 5,000 रुपये या 1.96 प्रतिशत घटकर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) रह गई, जो शुक्रवार को 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी। हालांकि, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 700 रुपये बढ़कर 1,59,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गया, जो पिछली बार 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वैश्विक बाजारों में, हाजिर चांदी लगभग एक प्रतिशत घटकर 76.94 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि सोना 40.10 डॉलर या एक प्रतिशत घटकर 5,003.01 डॉलर प्रति औंस रह गया।

एनालिस्ट की राय लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक, गौरव गर्ग ने कहा, ''सप्ताहांत की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की जिससे चांदी की शुरुआत नरम रुख के साथ हुई। हालांकि, केन्द्रीय बैंक की खरीदारी, प्रौद्योगिकी और एआई शेयरों में गिरावट के बीच सुरक्षित निवेश की मांग में बढ़ोतरी और कमजोर डॉलर इंडेक्स ने इसके नुकसान को को कम करने में मदद की है।''

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ''डॉलर में मामूली सुधार और उसके बाद की लिवाली की कमी से कीमती धातुओं पर दबाव पड़ने से सोमवार को सोने में गिरावट आई।'' उन्होंने कहा कि चंद्र नववर्ष की छुट्टियों के कारण चीनी बाजार बंद होने से कारोबारी गतिविधियां धीमी रही। चीनी प्रतिभागी ने हाल की खासकर चांदी के उतार चढ़ाव में अहम भूमिका निभाई है और उनकी गैरमौजूदगी ने बाजार की धारणा को कमजोर किया है।