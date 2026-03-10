Hindustan Hindi News
₹12774 महंगी हुई चांदी, सोने के दाम में भी तूफानी तेजी, फटाफट चेक करें आज का भाव

Mar 10, 2026 12:36 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price: सोने-चांदी के रेट में आज मंगलवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने-चांदी के रेट में आज सर्राफा बाजार में बंपर तेजी दर्ज की गई है। 

Gold Silver Price: सोने-चांदी के रेट में आज मंगलवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने-चांदी के रेट में आज सर्राफा बाजार में बंपर तेजी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज मंगलवार 10 मार्च को 999 प्यूरिटी वाला सोना 160436 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ मिल रहा है। इससे पहले बीते सोमवार को इसकी कीमत 158674 रुपये थी। यानी आज यह 1,762 रुपये महंगा हुआ है। 995 प्यूरिटी वाले के गोल्ड के भाव की बात करें तो आज यह 159794 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसमें 1,755 रुपये की तेजी देखी गई है। बता दें कि सोमवार को इसकी कीमत 158039 रुपये थी।

वहीं, 916 प्यूरिटी वाला गोल्ड आज 146959 रुपये प्रति 10 गाम के भाव पर बिक रहा है। इसका पिछला बंद प्राइस 145345 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी आज यह 1,614 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, bullions.co.in के मुताबिक, आज 24 कैरेट के सोने के दाम में 1729 रुपये की बड़ी तेजी देखी गई है और यह 162,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

चेक करें चांदी के रेट

आईबीजेए के मुताबिक, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज एक किलो चांदी की कीमत 272830 रुपये है। इससे पहले बीते सोमवार को यह 260056 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी आज चांदी के दाम में 12,774 रुपये प्रति किलो की बंपर तेजी देखी गई है। वहीं, बुलियंस.को पर चांदी 277,640 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसमें 9720रुपये की तेजी दर्ज की गई है। बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार सोने- चांदी के रेट जारी करता है।

जानिए सोना और चांदी के दाम बढ़ने के मुख्य कारण:

डॉलर कमजोर होना

जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो दूसरी करेंसी वाले निवेशकों के लिए सोना-चांदी सस्ता हो जाता है, इसलिए उनकी खरीद बढ़ जाती है और कीमत ऊपर जाती है। इसके अलावा, तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा गिरावट आई, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है, जिससे वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई में लंबे समय तक बाधा की चिंता कम हुई है।

अमेरिका के महंगाई डेटा का इंतजार

मार्केट अभी US CPI और पीसीई मुद्रास्फीति डेटा का इंतजार कर रहा है। अगर महंगाई कम निकलती है तो ब्याज दर घटने की उम्मीद बढ़ती है, जिससे सोने-चांदी को सपोर्ट मिलता है।

ब्याज दर कम होने की उम्मीद

कम ब्याज दर के माहौल में निवेशक सोना और चांदी जैसे गैर-लाभदायक परिसंपत्तियां में पैसा लगाते हैं, इसलिए इनकी कीमत बढ़ती है।

वैश्विक तनाव और अनिश्चितता

मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की तरफ जाते हैं, जिससे सोने-चांदी की मांग बढ़ जाती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

