Gold Silve Rate: अमेरिका-ईरान तनाव से सोना हुआ महंगा, चांदी ने लगाई 2.7% की छलांग
Gold Silver Rate: एमसीएक्स पर चांदी के भाव 2.7 फीसदी की छलांग लगाकर 2,67,990 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए, जबकि सोना 0.7 फीसदी की बढ़त के साथ 1,61,072 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
आज एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई, क्योंकि एशियाई कारोबार के दौरान निवेशकों ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों का रुख किया। निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम होने से भी बाजार का रुख मजबूत हुआ।
पिछले कुछ सत्रों में आई तेजी को मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने और मजबूती प्रदान की है, जहां अमेरिका ने 2003 के बाद से अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत इस सप्ताह के अंत में फिर से शुरू होने वाली है।
एमसीएक्स पर कीमतों का हाल
एमसीएक्स पर चांदी के भाव 2.7 फीसदी की छलांग लगाकर 2,67,990 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए, जबकि सोना 0.7 फीसदी की बढ़त के साथ 1,61,072 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट सिल्वर 1 फीसदी चढ़कर 88.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो सोमवार को दो सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद आया है। वहीं, स्पॉट गोल्ड 0.5 फीसदी के उछाल के साथ 5,174.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सत्र में निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने के कारण सोना एक फीसदी से अधिक गिर गया था, क्योंकि दिन में पहले कीमतें तीन सप्ताह के हाई पर पहुंच गई थीं। अप्रैल डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.3 फीसदी की मजबूती देखी गई और यह 5,192.20 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
अन्य कीमती धातुओं का प्रदर्शन
अन्य कीमती धातुओं की बात करें तो स्पॉट प्लैटिनम में 2.1 फीसदी का जोरदार उछाल आया और यह 2,212.72 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि पैलेडियम 1.4 फीसदी बढ़त के साथ 1,793.68 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी बाजारों के फिर से खुलने और अमेरिका में बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता, सोने और चांदी की मांग को लगातार समर्थन प्रदान कर रहे हैं। भू-राजनीतिक मोर्चे पर, ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच गुरुवार को जिनेवा में परमाणु वार्ता का तीसरा दौर होने जा रहा है।
अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का असर
बोस्टन फेड अध्यक्ष सूसन कॉलिन्स ने मंगलवार को कहा कि हालिया आंकड़े अमेरिकी श्रम बाजार में सुधार का संकेत दे रहे हैं, इसलिए ब्याज दरों में कुछ समय तक कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी का एक कारण निवेशकों द्वारा अमेरिका-ईरान तनाव और अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की ओर रुख करना भी है। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी से अधिक गिरकर 97.70 पर आ गया, जिससे डॉलर के मुकाबले विदेशी मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोना थोड़ा सस्ता हो गया।
