Gold Silver Price: सोना फिसला, चांदी चमकी, जानिए 6 नवंबर के ताजा रेट

Gold Silver Price 6 Nov.: शादी के सीजन की शुरुआत में ही सोने के दाम में गिरावट और चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। गुरुवार 6 नवंबर को 24 कैरेट सोना 319 रुपये सस्ता होकर 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जीएसटी जोड़ने पर यह दर 1,23,703 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, चांदी आज 1,208 रुपये की तेजी के साथ 1,47,358 रुपये प्रति किलो पर खुली। जीएसटी समेत इसका रेट 1,51,778 रुपये प्रति किलो है।

गोल्ड रेट में भारी गिरावट 24 कैरेट सोना अब अपने 17 अक्टूबर के ऑल-टाइम हाई से 10,774 रुपये सस्ता हो गया है। यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्तर बन सकता है। आईबीजेए (इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन) दिन में दो बार दरें जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे और दूसरी बार शाम 5 बजे के करीब।

कैरेट के अनुसार सोने के ताजा भाव 23 कैरेट गोल्ड प्राइस टूडे: 318 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जीएसटी सहित यह 1,23,207 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

22 कैरेट गोल्ड प्राइस टूडे: 292 रुपये घटकर 1,10,012 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जीएसटी सहित अब यह 1,13,312 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।

18 कैरेट गोल्ड प्राइस टूडे: 239 रुपये की कमी से 90,075 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जीएसटी जोड़ने पर इसकी कीमत 92,777 रुपये प्रति 10 ग्राम रही।

सालभर में सोना-चांदी का प्रदर्शन इस वर्ष अब तक सोना 44,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। इसके मुकाबले, चांदी ने भी जोरदार उछाल दिखाते हुए सालभर में 61,360 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की है।

भारत के विभिन्न शहरों में सोने के भाव भारत के विभिन्न शहरों में सोने के भाव में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। 6 नवंबर को कुछ प्रमुख शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम, जीएसटी से पहले) इस प्रकार थे:

शहर 24 कैरेट सोना (₹) 22 कैरेट सोना (₹)

दिल्ली: 1,22,060 1,11,900

मुंबई: 1,21,910 1,11,750

चेन्नई: 1,22,730 1,12,500

कोलकाता : NA 1,11,340

भोपाल: NA 1,11,800

हैदराबाद: 1,21,910 NA

क्यों हुई गिरावट बाजार के कारण: विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, अमेरिका-चीन व्यापार तनावों में कमी और निवेशकों के शेयर बाजार की ओर रुख करने के कारण सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ है।

खरीदार और निवेशक के लिए सलाह शुद्धता की जांच करें: सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर चेक करें। 24K पर 999, 22K पर 916 और 18K पर 750 अंकित होता है।

अतिरिक्त शुल्क का रखें ध्यान: ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी को ध्यान में रखें, क्योंकि यह अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं।

निवेश का नजरिया: मौजूदा गिरावट को लंबी अवधि के निवेशक एक अच्छा मौका मान रहे हैं, हालांकि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं।