सोना-चांदी ने मचाया धमाल, आज भी बने नए रिकॉर्ड, खरीदें या अभी करें गिरावट का इंतजार

Gold Silver Price Today: सोमवार, 29 सितंबर का दिन भारतीय बाजार में सोने और चांदी के लिए ऐतिहासिक रहा। दोनों ही कीमतें आसमान छू गईं और नए-नए रिकॉर्ड बन गए। अभी कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है।

Gold Silver Price Today: सोमवार, 29 सितंबर का दिन भारतीय बाजार में सोने और चांदी के लिए ऐतिहासिक रहा। दोनों ही कीमतें आसमान छू गईं और नए-नए रिकॉर्ड बन गए। MCX पर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में सोना ₹1,15,590 प्रति 10 ग्राम के शिखर पर पहुंच गया। वहीं, चांदी ने ₹1,43,968 प्रति किलोग्राम का नया कीर्तिमान स्थापित किया।

सुबह करीब 9:45 बजे तक सोना ₹1,15,436 (0.47% की बढ़त) और चांदी ₹1,43,433 (1.09% की बढ़त) पर कारोबार कर रहा था।

क्यों मची है बाजार में हलचल? इस तेजी के पीछे मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। रॉयटर्स के अनुसार, सीएमई फेडवॉच टूल का सुझाव है कि बाजार वर्तमान में अक्टूबर में फेड में कटौती की 90 प्रतिशत संभावना और दिसंबर में एक और कटौती की 65 प्रतिशत संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहा है।

अमेरिकी दरों में और कटौती और डॉलर के कमजोर होने की बढ़ती उम्मीदों से सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

कमजोर डॉलर: जब डॉलर कमजोर होता है, तो दुनिया भर के निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है।

ब्याज दरों में कटौती: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) के अक्टूबर और दिसंबर में ब्याज दरें घटाने की प्रबल संभावना है। सोना-चांदी जैसी धातुओं पर ब्याज नहीं मिलता, इसलिए जब ब्याज दरें घटती हैं, तो इनमें निवेश करना और आकर्षक लगने लगता है।

विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अभी कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है।

सोना खरीदने का सुझाव: पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के मुताबिक, सोने को ₹1,14,400 के आसपास खरीदना फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने ₹1,13,850 पर स्टॉप लॉस और ₹1,15,350-1,16,000 का लक्ष्य रखने की सलाह दी है।

चांदी खरीदने का सुझाव: चांदी को ₹1,40,400 के स्तर के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है, जहां ₹1,38,800 स्टॉप लॉस और ₹1,43,300-1,45,000 का लक्ष्य हो सकता है।

कीमतों के अहम स्तर विशेषज्ञों ने आज के सत्र के लिए सोने-चांदी के अहम स्तर भी बताए हैं। जैन ने कहा कि एमसीएक्स गोल्ड को 1,14,200-1,13,650 रुपये पर सपोर्ट और 1,15,400-1,16,000 रुपये पर रेजिस्टेंस है, जबकि एमसीएक्स सिल्वर को 1,40,400-1,39,100 रुपये पर सपोर्ट और 1,43,300-1,45,000 रुपये पर रेजिस्टेंस है।

मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री के मुताबिक, सोने को 3,730-3,710 डॉलर पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 3,785-3,820 डॉलर पर है। चांदी को $45.70-45.50 पर समर्थन प्राप्त है, जबकि प्रतिरोध $46.45-46.80 पर है। अगर रुपये में बात करें तो सोने को ₹1,13,400-1,13,080 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,14,350-1,14,700 पर है। चांदी को 1,41,450-1,41,050 रुपये पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 1,42,950, 1,43,800 रुपये पर है।