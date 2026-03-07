सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल, इस अमेरिकी आंकड़ें का दिखा असर
Gold Silver Price Today: वैश्विक तनाव के बीच सोने का भाव 104 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस बढ़कर 5182 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गया है। वहीं, सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का रेट 3.15 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस 85.33 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
Gold Silver Price Today: गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को आए अमेरिकी जॉब आंकड़ों की वजह से एक बार फिर से कीमतों पर असर पड़ा है। ताजा आंकड़े अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनाएंगे। बता दें, वैश्विक तनाव के बीच सोने का भाव 104 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस बढ़कर 5182 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गया है। वहीं, सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का रेट 3.15 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस 85.33 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
घरेलू बाजार की बात करें तो गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एमसीएक्स 2839 रुपये प्रति 10 ग्राम की उछाल के बाद 162512 डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं, सिल्वर मई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 8309 किलोग्राम की उछाल के बाद 270500 के स्तर पर पहुंच गया है।
92000 लोगों की गई नौकरी
अमेरिका से आए ताजा आंकड़ों के अनुसार फरवरी के महीने में 92000 लोगों की नौकरी चली गई। अर्थशास्त्रियों को 50,000 नौकरियां जाने की उम्मीद थी। वहीं, बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत के पहुंच गई है। कमजोर जॉब आंकड़े अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनाते हैं।
शुक्रवार को सर्राफा बाजार में गिरा था भाव
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,100 रुपये घटकर 1.64 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी भी फिसलकर 2.71 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,100 रुपये या लगभग एक प्रतिशत घटकर 1,64,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई।
सर्राफा बाजार में चांदी भी 600 रुपये टूटकर 2,71,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाल ही में कीमती धातु की कीमतों में तेज उछाल के बाद व्यापारियों ने मुनाफावसूली की, भले ही वैश्विक रुझान मिश्रित रहे।
लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एक्सपर्ट गौरव गर्ग ने कहा, “शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत सुरक्षित निवेश की खरीदारी के कारण था।”
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।