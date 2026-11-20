मुख्य बातें

Gold Rate: बीते एक महीने में 10 ग्राम सोना 18,160 रुपये तक सस्ता हो गया है।

Gold-Silver Price Crash: सोना खरीदने के लिए अगर आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं तो पिछले एक महीने में कीमतों में काफी गिरावट आ चुकी है। बीते एक महीने में 10 ग्राम सोना 18,160 रुपये तक सस्ता हो गया है, जबकि एक किलो चांदी की कीमत में 62,770 रुपये की कमी आई है। 19 अक्टूबर को 1.47 लाख रुपये के पार चल रहा 24 कैरेट सोना अब 1.29 लाख रुपये के करीब आ गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 2.12 लाख रुपये से घटकर 1.50 लाख रुपये रह गया है। खास बात यह है कि 20 नवंबर से देवउठनी एकादशी के साथ शादी का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में जिन घरों में शादी की खरीदारी होनी है, उनके सामने सवाल है कि मौजूदा भाव पर सोना-चांदी खरीद लें या कीमतों में और गिरावट का इंतजार करें?

एक महीने में कितना सस्ता हुआ सोना? बुलियन मार्केट में 19 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,570 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 19 नवंबर को इसका भाव गिरकर 1,29,410 रुपये पर आ गया। यानी एक महीने में सोना 18,160 रुपये सस्ता हो गया।

सोने की कीमतों में यह गिरावट उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो शादी-ब्याह या किसी खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, जिन लोगों ने अक्टूबर में ऊंचे भाव पर सोना खरीदा था, उन्हें इस गिरावट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

चांदी भी एक महीने में 62,770 रुपये टूटी सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। 19 अक्टूबर को एक किलो चांदी का भाव 2,12,770 रुपये था। 19 नवंबर तक यह गिरकर 1,50,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। यानी एक महीने में चांदी 62,770 रुपये सस्ती हो गई।

साल की शुरुआत जनवरी 2026 में चांदी की कीमतें 4 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई थीं। उस दौरान कई छोटे निवेशकों ने भी आगे और तेजी की उम्मीद में चांदी खरीदी थी। अब कीमतों में आई गिरावट से ऐसे निवेशकों की चिंता बढ़ सकती है।

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के भाव? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारण हैं।

1. अमेरिकी डॉलर में मजबूती: डॉलर मजबूत होने पर दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इससे इसकी मांग पर असर पड़ सकता है और कीमतों में गिरावट आती है।

2. ब्याज दरें बढ़ने की आशंका: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी सोने पर दबाव डाल रही है। सोने में निवेश करने पर ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं।

3. अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर: अमेरिका की आर्थिक स्थिति, डॉलर में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करती हैं।

क्या अभी सोना-चांदी खरीदना फायदेमंद होगा? अगर आप शादी या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो मौजूदा कीमतों पर अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, सिर्फ इस उम्मीद में खरीदारी टालते रहना ठीक नहीं कि भाव और गिरेंगे।

वहीं, निवेश के लिए सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को एक साथ पूरा पैसा लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय थोड़ी-थोड़ी रकम अलग-अलग समय पर निवेश करना बेहतर तरीका हो सकता है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम करने में मदद मिलती है।