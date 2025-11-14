सोना-चांदी में तेजी जारी, कमजोर डॉलर, फेड रिजर्व के रुख ने बढ़ाई चमक, क्या होगा आगे
संक्षेप: Gold Silver Price: एमसीएक्स पर गोल्ड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,26,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थे। उसी समय, एमसीएक्स सिल्वर के दिसंबर फ्यूचर्स 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,64,805 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे।
घरेलू वायदा बाजार में आज, शुक्रवार 14 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसका कारण अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के ऐसे बयान हैं, जिनसे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं।
क्या हैं ताजा भाव:
आज सुबह लगभग 9:15 बजे, एमसीएक्स पर गोल्ड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,26,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थे। उसी समय, एमसीएक्स सिल्वर के दिसंबर फ्यूचर्स 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,64,805 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे।
क्यों मजबूत हुई कीमतें?
अमेरिकी डॉलर का सूचकांक लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट की ओर है, जिस वजह से दूसरे देशों की मुद्रा इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो गया है। मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं और श्रम बाजार में सुधार के संकेतों के बीच, फेडरल रिजर्व के ज्यादातर अधिकारी ब्याज दरों में और छूट देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं।
फेडरल रिजर्व की क्या है रणनीति?
पिछले महीने फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी, लेकिन चेयर जेरोम पॉवेल ने इस साल फिर से दरों में कटौती की संभावना को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी पर्याप्त आंकड़े नहीं मिले हैं। सीएमई ग्रुप के फेडवॉच टूल के मुताबिक, अब व्यापारी दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की 51% संभावना देख रहे हैं, जो पिछले दिन 64% थी।
आगे क्या होगा
रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, बाजारों ने दिसंबर में फेड की दर कटौती की उम्मीदें कम कर दी हैं। अब 0.25% की कटौती की सिर्फ 50% संभावना है, जो एक महीने पहले 95% से अधिक थी। उन्होंने कहा कि वैश्विक रुझानों के साथ, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर एक्सपायरी का भाव 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है।