सातवें आसमान पर पहुंचा सोने-चांदी का भाव, गोल्ड के रेट में ₹2105 का इजाफा

Gold Silver Price 6 ocotber: सोने और चांदी का भाव आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। गोल्ड की कीमतों में शुक्रवार की तुलना में आज सोमवार को तेज उछाल देखने को मिली है। बुलियन्स मार्केट में आज 24 कैरेट का भाव 119059 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

Gold Silver Price 6 ocotber: सोने और चांदी का भाव आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। गोल्ड की कीमतों में शुक्रवार की तुलना में आज सोमवार को तेज उछाल देखने को मिली है। बुलियन्स मार्केट में आज 24 कैरेट का भाव 119059 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। ibjarates की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार 24 कैरेट का भाव 1,16,954 रुपये प्रति 10 ग्राम था। शुक्रवार की तुलना में अब गोल्ड रेट का भाव 2105 रुपये का इजाफा हुआ।

इससे पहले शुक्रवार को सोने की कीमतों में मामूलू गिरावट दर्ज की गई थी। तब सोना 499 रुपये सस्ता हो गया था। बता दें, शेयर बाजार में जारी उथल-पुथल और ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितताओं की वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ है।

चांदी भी हुई मंहगी चांदी की कीमतों में भी आज तेज इजाफा हुआ है। चांदी 1,48,550 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई है। इससे पहले शुक्रवार को चांदी का भाव 144387 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। शुक्रवार को मुकाबले आज चांदी की कीमतों में 4163 प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।

इंडस्ट्रीयल मांग ने चांदी की कीमतों में तेजी लाई है।

18 कैरेट और 14 कैरेट का क्या है रेट 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 118582 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड भाव 109058 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। बता दें, 18 कैरेट गोल्ड का भाव आज 89,294 और 14 कैरेट गोल्ड का भाव 69650 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बता दें, ibjarates दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब रेट जारी होता है। दूसरा 5 बजे के आस-पास रेट जारी किया जाता है।