सोना-चांदी के बढ़े भाव, अब 10 ग्राम गोल्ड का इतना हो गया दाम

आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 330 रुपये चढ़कर 140427 रुपये पर पहुंच गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 257 रुपया महंगा हुआ है।

Gold Silver Rate 16 April: शादियों के सीजन शुरू होने और अक्षय तृतीया से पहले सोने के जेवर खरीदने वालों के लिए यह खबर थोड़ा मायूस करेगी। सर्राफा बाजारों में सोना-चांदी के भाव में आज गुरुवार 16 अप्रैल को तेजी है। सोने का भाव में जहां 440 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई वहीं, चांदी 3656 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। अब चांदी के रेट 252675 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। जबकि, 24 कैरेट सोने का भाव 153305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड भी महंगा हो गया है। आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 330 रुपये चढ़कर 140427 रुपये पर पहुंच गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 257 रुपया महंगा हुआ है। अब 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 114979 रुपये हो गई है। इनमें भी जीएसटी नहीं लगा है।

MCX पर क्या हैं सोने-चांदी के भाव एमसीएक्स पर आज दोपहर 2:15 बजे के करीब सोने का वायदा भाव 0.31 प्रतिशत चढ़कर 154420 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी में 0.46 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा रही थी। चांदी 252900 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता रह गया सोना-चांदी IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 22816 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 133258 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

अभी खरीदें या रुकें क्या सोने-चांदी के भाव अभी और गिरेंगे? इस सवाल के जवाब में केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने कहा कि जियो-पालिटिकल टेंशन के चलते सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर सीजफायर जारी रहता है तो चांदी 2.55 लाख के लेवल को टच कर जाएगी। जबकि, सोना भी 1.58 लाख से 1.60 लाख रुपये तक लेवल दिखा सकता है।

शहर-शहर सोने के दाम अलग क्यों होते हैं? अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि जब बेस प्राइस एक जैसा होता है तो दिल्ली और मुंबई में सोने के रेट में फर्क क्यों होता है? चलिए इसका जवाब जान लें। जीएसटी देशभर में एक समान है, लेकिन हैंडलिंग चार्जेस और स्थानीय टैक्स अलग-अलग राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं। इसकी वज आता है।ह से भी सोने के भाव में अंतर

सोने को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में आने वाला खर्च अंतिम कीमत को प्रभावित करता है। ढुलाई और बीमा की वजह भी अलग-अलग शहरों में दाम में अंतर का एक कारण है। दूसरी ओर त्योहारों या शादी के सीजन में जिन शहरों में मांग अधिक होती है, वहां दाम बढ़ जाते हैं।