20 साल में सोना ₹7638 से बढ़कर ₹1.32 लाख तक पहुंचा, केवल 4 बार ही गिरे दाम

संक्षेप: Gold-Silver Vs Sensex: पिछले दो दशकों में सोने ने निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया साबित किया है। 2005 में जहां सोना 7,638 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 17 अक्तूबर 2025 को यह 1,27,008 रुपये तक पहुंच गया, यानी लगभग 16 गुना उछाल।

Gold-Silver Vs Sensex: पिछले दो दशकों में सोने ने निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया साबित किया है। 2005 में जहां सोना 7,638 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 17 अक्तूबर 2025 को यह 1,27,008 रुपये तक पहुंच गया, यानी लगभग 16 गुना उछाल। केडिया एडवाइजरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसी अवधि में चांदी में भी भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद 1,184% की बढ़त दर्ज हुई। 2005 में ₹13,272 प्रति किलो से बढ़कर अब यह ₹1,70,415 तक पहुंच गई है।

दूसरी ओर, सेंसेक्स ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। 2005 के 9,398 अंकों से बढ़कर 2025 में 85,978 के स्तर पर पहुंच गया, यानी करीब 814% की छलांग। हालांकि, लंबी अवधि में सोने ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। 17 अक्टूबर 2025 को सोना अपने अब तक के ऑल टाइम हाई लेवल 1,32,294 रुपये के करीब पहुंच गया।

विश्लेषकों के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई और डॉलर में उतार-चढ़ाव से जहां सोने में तेजी बनी रही, वहीं घरेलू शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न देने में सफल रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में यदि ब्याज दरों में कटौती का संकेत मिलता है तो सोने और सेंसेक्स दोनों में नई तेजी देखी जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है।

सोना, चांदी और सेंसेक्स का साल-दर-साल प्रदर्शन (2005-2025) 2005 में सोना ₹ 7,638 और चांदी ₹ 13,272 जबकि सेंसेक्स 9,398 पर था।

2006 में सोना ₹ 9,265 पर पहुंच गया। कुल बढ़त 21.30% की हुई। इस साल चांदी ₹ 19,424 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई और 46.35% उछली। जबकि, सेंसेक्स 46.69% उछलकर 13,786 पर पहुंच गया।

2007 में सोना ₹ 10,598 पर था और इस साल केवल 14.39% ही चढ़ा। वहीं, चांदी ₹ 19,463 पर पहुंची, जिसमें बढ़त केवल 0.20% की रही। सेंसेक्स इस साल 47.15% उछलकर 20,286 पर पहुंच गया।

2008 में सोना ₹13,630 पर था और इस साल 28.61% उछला। वहीं, चांदी ₹18,355 पर पहुंची और इस साल इसमें 5.69% की गिरावट दर्ज की गई। जबकि, सेंसेक्स बुरी तरह 52.44% लुढ़ककर 9,648 पर आ गया।

2009 में सोना ₹16,686 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और इसमें 22.42% की उछाल दर्ज की गई। जबकि, चांदी एक बार फिर तेजी की राह पकड़ कर ₹26,771 पर पहुंची और इसमें 45.85% की तेजी दर्ज की गई। दूसरी तरफ सेंसेक्स ने बाउंस बैक किया और 17,465 पर पहुंच गया। इस दौरान 81.02% की बंपर उछाल दर्ज की गई।

2010 में सोना ₹20,728 पर पहुंच गया और इसमें 24.22% की बढ़त दर्ज की गई। चांदी बंपर तेजी के साथ ₹46,217 पर पहुंचने के लिए 72.64% की बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स इस साल 20,510 पर पहुंचा और 17.43% की बढ़त दर्ज किया।

2011 में ₹27,329 पर सोना पहुंच गया और 31.85% की उछाल दर्ज किया। जबकि, चांदी ₹51,029 पर पहुंचा और 10.41% की बढ़त दर्ज की। जबकि, सेंसेक्स 24.65% की गिरावट दर्ज कर 15,455 पर आ गया।

2012 में सोने के भाव ₹30,859 पर पहुंच गए और 12.92% की बढ़त हासिल की। चांदी के रेट ₹ 57,864 पर थे और 13.39% की तेजी दर्ज की। जबकि, सेंसेक्स 19,426 पर पहुंच गया और 25.69% की उछाल दर्ज की।

2013 में सोने का भाव ₹28,422 पर आ गया। इस दौरान इसमें 7.90% की गिरावट दर्ज की गई। चांदी में 24.25% की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹43,833 रुपये प्रति किलो पर आ गई। सेंसेक्स में इस साल 8.98% की तेजी रही और यह 21,170 पर पहुंच गया।

2014 में सोने का भाव ₹26,703 पर था और यह 6.05% टूटा था। चांदी 17.89% टूटकर ₹35,990 पर आ गई। सेंसेक्स 27,500 पर पहुंच गया और इसने 29.90% की उड़ान भरी।

2015 में 10 ग्राम सोना 6.64% सस्ता होकर ₹24,931 पर और चांदी 7.48% टूटकर 33,299 पर आ गई। सेंसेक्स भी इस साल 5.03% टूटकर 26,117 पर आ गया।

2016 में सोना ₹27,445 पर पहुंच गया और इसमें 10.08% की तेजी दर्ज की गई। चांदी ₹39,049 पर पहुंची और इसमें 17.27% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स भी 26,626 पर था और इसमें 1.95% की तेजी दर्ज की गई।

2017 में सोने का रेट ₹29,156 पर था और 6.23% ही चढ़ा। चांदी की चमक भी मामूली रही और ₹ 39,237 पर पहुंची। इसमें बढ़त रही मात्र 0.48% की। लेकिन, इस साल सेंसेक्स 34,057 पर पहुंच गया और कुल उछाल 27.91% की रही।

2018 में सोना ₹31,391 पर पहुंचा और 7.67% उछला। चांदी ₹ 38,821 पर आ गई। इसमें 1.06% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 36,068 पर पहुंचा और इसमें बढ़त 5.91% की रही।

2019 में सोना ₹39,108 पर पहुंचा और 24.58% उछला। चांदी ₹ 46,711 पर पहुंच गई और तेजी रही 20.32% की। सेंसेक्स भी 41,254 के लेवल पर पहुंचा और 14.38% की उछाल दर्ज की।

2020 में सोना ₹50,151पर पहुंच गया। इसने 28.24% की उड़ान भरी। जबकि, चांदी रेस में काफी आगे निकल गई और ₹68,105 पर पहुंच गई। इसने 45.80% की बंपर उछाल दर्ज की। सेंसेक्स भी 47,751 पर पहुंचा और 15.75% की तेजी दर्ज की।

2021 में सोने का मूल्य ₹48,099 पर आ गया। इसमें 4.09% की गिरावट दर्ज की गई। चांदी भी ₹62,660 पर आ गई और 8.00% टूटी। सेंसेक्स 58,254 पर पहुंच गया और 21.99% की उड़ान भरी।

2022 में सोना ₹55,017 पर था और 14.38% की तेजी दर्ज किया। चांदी भी ₹69,413 पर पहुंच गई और 10.78% की बढ़त हासिल किया। सेंसेक्स 60,841 पर पहुंचा और 4.44% की तेजी दर्ज किया।

2023 में सोना ₹63,203 पर पहुंचा और 14.88% की बढ़त हासिल किया। चांदी ₹74,430 रुपये पर थी और 7.23% की बढ़त हासिल की। सेंसेक्स 72,240 पर था और इसमें 18.74% की तेजी दर्ज की गई।

2024 में सोना ₹76,748 पर पहुंच गया। इसमें 21.43% का उछाल आया। चांदी ₹87,233 पर थी और 17.20% की तेजी दर्ज की। सेंसेक्स 78,139 पर पहुंचा और 8.17% की बढ़त हासिल की।

17 अक्टूबर 2025 सोना ₹1,27,008 पर था और 65.49% की तेजी हासिल कर चुका था। चांदी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर ₹1,56,604 पर थी और 79.52% की उड़ान दर्ज की। सेंसेक्स भी 83,952 पर था और 7.44% की तेजी दर्ज की।