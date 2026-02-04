₹1,59,801 पर पहुंचा सोना, चांदी ₹2,82,816 पर पहुंची, अब कहां पहुंचेंगे भाव

संक्षेप: MCX Gold Silver: चांदी की कीमत में 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, आज सुबह MCX पर सोने के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4% बढ़कर ₹1,59,801 प्रति 10 ग्राम पर थे, जबकि MCX पर चांदी के मार्च वायदा 5.5% बढ़कर ₹2,82,816 प्रति किलोग्राम पर थे।

MCX Gold Silver: MCX पर आज, बुधवार 4 फरवरी को चांदी की कीमत में शुरुआती कारोबार में 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, आज सुबह करीब 9:15 बजे MCX पर सोने के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4% बढ़कर ₹1,59,801 प्रति 10 ग्राम पर थे, जबकि MCX पर चांदी के मार्च वायदा 5.5% बढ़कर ₹2,82,816 प्रति किलोग्राम पर थे। यह पिछले सत्र में शुरू हुई बढ़त का विस्तार है, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर से गिरावट के बाद निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की।

पिछले दिन की तेजी मंगलवार 3 फरवरी को, MCX पर चांदी की कीमत 6% बढ़कर 2,84,094 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। सोना भी 3% चढ़कर 1,58,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। विदेशी बाजार में भी चांदी 2.1% बढ़कर 86.90 डॉलर पर और सोना 2.1% ऊपर रहा।

बिकवाली के बाद वापसी बीते सप्ताह भारी बिकवाली के बाद, बुधवार को कीमतों में सुधार दिखा। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, जबकि भारत ने रूसी तेल खरीद सीमित करने और कुछ व्यापार की रुकावटों को कम करने पर सहमति दी है।

तकनीकी नजरिया विश्लेषकों के मुताबिक, चांदी की कीमत अब एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर 2,53,468 रुपये से ऊपर कारोबार कर रही है। अगर यह 2,92,928 रुपये के स्तर को तोड़ देती है, तो तेजी जारी रह सकती है और अगला लक्ष्य 3,41,773 रुपये हो सकता है। सोने के लिए, तत्काल प्रतिरोध 1,54,215 रुपये पर है। इस स्तर के टूटने पर कीमत 1,60,000 से 1,67,000 रुपये तक जा सकती है।