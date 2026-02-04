Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold reached rs 159801 and silver reached rs 282816 om mcx where will the prices go from here
₹1,59,801 पर पहुंचा सोना, चांदी ₹2,82,816 पर पहुंची, अब कहां पहुंचेंगे भाव

₹1,59,801 पर पहुंचा सोना, चांदी ₹2,82,816 पर पहुंची, अब कहां पहुंचेंगे भाव

संक्षेप:

MCX Gold Silver: चांदी की कीमत में  6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, आज सुबह MCX पर सोने के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4% बढ़कर ₹1,59,801 प्रति 10 ग्राम पर थे, जबकि MCX पर चांदी के मार्च वायदा 5.5% बढ़कर ₹2,82,816 प्रति किलोग्राम पर थे।

Feb 04, 2026 09:36 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
MCX Gold Silver: MCX पर आज, बुधवार 4 फरवरी को चांदी की कीमत में शुरुआती कारोबार में 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, आज सुबह करीब 9:15 बजे MCX पर सोने के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4% बढ़कर ₹1,59,801 प्रति 10 ग्राम पर थे, जबकि MCX पर चांदी के मार्च वायदा 5.5% बढ़कर ₹2,82,816 प्रति किलोग्राम पर थे। यह पिछले सत्र में शुरू हुई बढ़त का विस्तार है, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर से गिरावट के बाद निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की।

पिछले दिन की तेजी

मंगलवार 3 फरवरी को, MCX पर चांदी की कीमत 6% बढ़कर 2,84,094 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। सोना भी 3% चढ़कर 1,58,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। विदेशी बाजार में भी चांदी 2.1% बढ़कर 86.90 डॉलर पर और सोना 2.1% ऊपर रहा।

बिकवाली के बाद वापसी

बीते सप्ताह भारी बिकवाली के बाद, बुधवार को कीमतों में सुधार दिखा। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, जबकि भारत ने रूसी तेल खरीद सीमित करने और कुछ व्यापार की रुकावटों को कम करने पर सहमति दी है।

तकनीकी नजरिया

विश्लेषकों के मुताबिक, चांदी की कीमत अब एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर 2,53,468 रुपये से ऊपर कारोबार कर रही है। अगर यह 2,92,928 रुपये के स्तर को तोड़ देती है, तो तेजी जारी रह सकती है और अगला लक्ष्य 3,41,773 रुपये हो सकता है। सोने के लिए, तत्काल प्रतिरोध 1,54,215 रुपये पर है। इस स्तर के टूटने पर कीमत 1,60,000 से 1,67,000 रुपये तक जा सकती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
