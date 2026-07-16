सोने का भाव नीचे गिरकर आया 1.29 लाख रुपये, ये रहा 22 और 24 कैरेट गोल्ड रेट

Gold Price Today: आज गुरुवार 16 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सोना सर्राफा बाजार में 20 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,180 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,320 रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 90 रुपये सस्ता होकर 1,41,80 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,220 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 16 रुपये कम हुआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,350 रुपये रहा।

सोने का भाव 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) दिल्ली 1,41,180 1,29,320 मुंबई 1,41,360 1,29,480 उत्तर प्रदेश 1,42,236 1,30,040 बिहार 1,41,220 1,29,350 मध्य प्रदेश 1,41,570 1,29,760 राजस्थान 1,41,570 1,29,760

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 17 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,480 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी की लखनऊ में सोने का भाव 1,41,236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30, 400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 90 रुपये सस्ता होकर 1,42,250 रुपये पर बंद हुआ।