सोने का भाव नीचे गिरकर आया 1.29 लाख रुपये, ये रहा 22 और 24 कैरेट गोल्ड रेट
मुख्य बातें
- Gold Price Today: आज गुरुवार 16 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही
- सोना सर्राफा बाजार में 20 रुपये सस्ता हुआ है
- बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,180 रुपये पर कारोबार कर रहा है
Gold Price Today: आज गुरुवार 16 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सोना सर्राफा बाजार में 20 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,180 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,320 रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का गोल्ड रेट जान लें।
दिल्ली में आज का सोने का रेट
देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 90 रुपये सस्ता होकर 1,41,80 रुपये पर बंद हुआ।
बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,220 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 16 रुपये कम हुआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,350 रुपये रहा।
|सोने का भाव
|24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|दिल्ली
|1,41,180
|1,29,320
|मुंबई
|1,41,360
|1,29,480
|उत्तर प्रदेश
|1,42,236
|1,30,040
|बिहार
|1,41,220
|1,29,350
|मध्य प्रदेश
|1,41,570
|1,29,760
|राजस्थान
|1,41,570
|1,29,760
मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 17 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,480 रुपये पर है।
यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी की लखनऊ में सोने का भाव 1,41,236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30, 400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 90 रुपये सस्ता होकर 1,42,250 रुपये पर बंद हुआ।
सोने की कीमतों में क्यों आई गिरावट?
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत शुरू नहीं करता तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला किया जा सकता है। इससे ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ गई है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रख सकता है। इसका असर सोने की कीमतों पर नजर आ रहा है।