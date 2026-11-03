Gold Price Today: धनतेरस से पहले 1.27 लाख रुपये हुआ 22 कैरेट सोना, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा रेट

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सोना खरीदते समय 18-24 कैरेट में न हों कन्फ्यूज

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में कल की तेजी के बाद आज गिरावट रही। सोने का दाम आज 1980 रुपये तक कम हुआ है। देश के ज्यादातर राज्यों में सोने का दाम 1.38 लाख रुपये पर आ गया है। अगर देखा जाए तो सोने अपने जनवरी 2026 के पीक से 60,000 रुपये से अधिक नीचे आ चुका है। धनतेरस और दीवाली के समय में यह गोल्ड खरीदने का बेस्ट टाइम भी आ गया है। यहां जानिये दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में सोने का दाम आज मंगलवार 3 नवंबर को क्या रहा।

सोने के दाम में क्यों आई गिरावट सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता से जुड़ी उम्मीदें हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत में सकारात्मक नतीजे आने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका कुछ कम हुई है। सोमवार को इसी उम्मीद के चलते सोने में पिछले दो महीने की सबसे बड़ी तेजी आई थी, लेकिन मंगलवार को फिर कीमतों पर दबाव देखने को मिला।

दूसरी वजह मध्य पूर्व में पिछले नौ महीने से जारी युद्ध है। युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में तेजी और वैश्विक महंगाई का खतरा बना हुआ है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि सोने से निवेशकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। इसी चिंता के चलते अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 6.8 फीसदी तक गिर गई थी।

इसके अलावा शेयर बाजार में गिरावट का असर भी सोने पर पड़ा है। पिछले सप्ताह AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में कमजोरी आने से कई निवेशकों को नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने सोने में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इससे सोने की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना। अमेरिकी चिप कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और एशियाई टेक बाजारों में कमजोरी की आशंका ने भी निवेशकों की धारणा प्रभावित की।

आज आपके शहर में कितना है सोने का भाव? बुलियन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोमवार 2 नवंबर 2026 को सोने का भाव 1,39,310 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अलग-अलग शहरों में लोकल मांग और अन्य कारणों से सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है।

मुंबई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,920 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,335 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,690 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,130 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,220 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,100 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,740 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,15,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,920 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,330 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,320 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,465 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,06,378 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,730 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,240 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,628 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,210 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,600 रुपये प्रति 10 ग्राम