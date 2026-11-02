Gold Rate Today: सोने में तेजी लेकिन दाम आया 1.39 लाख रुपये के करीब, जानिये 18 से 24 कैरेट गोल्ड का रेट

मुख्य बातें

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में सोमवार 2 नवंबर को तेजी रही।

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में सोमवार 2 नवंबर को तेजी देखने को मिली। हालांकि, सोने का दाम अभी भी 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे है। आज हफ्ते के पहले दिन सोने का दाम 400 रुपये तक चढ़ा है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी, जिसके बाद आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने फिर से बढ़त हासिल की। हालांकि, पिछले महीने यानी अक्टूबर में सोने का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। अक्टूबर में सोने की कीमतों में 2008 के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अब निवेशकों और सोना खरीदने वालों की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट आएगी या फिर तेजी जारी रहेगी।

सोने की कीमतों में तेजी क्यों आई? अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को संभलने में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मदद मिली है। तेल सस्ता होने से महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई है। इससे सोने की कीमतों पर बना दबाव घटा और निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू की।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में 3.7 फीसदी की भारी गिरावट आई थी। यह अक्टूबर महीने की गिरावट के साथ 2008 के बाद सोने का सबसे खराब महीना साबित हुआ। हालांकि, सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 1.1 फीसदी तक की तेजी आई और भाव 3,915 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया।

रॉयटर्स के मुताबिक सुबह स्पॉट गोल्ड 0.7 फीसदी की बढ़त के साथ 3,903.15 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सुबह सोने का भाव 0.40 फीसदी चढ़कर 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

आगे सोने की कीमतों में क्या रहेगा रुख?

सोने की कीमतों में हालिया तेजी के बावजूद बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। अक्टूबर में आई बड़ी गिरावट के बाद निवेशक फिलहाल बाजार के संकेतों पर नजर रख रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें, महंगाई से जुड़े आंकड़े और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले आगे सोने की कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आज आपके शहर में कितना है सोने का भाव? बुलियन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोमवार 2 नवंबर 2026 को सोने का भाव 1,39,310 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अलग-अलग शहरों में लोकल मांग और अन्य कारणों से सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है।

मुंबई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,435 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,265 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,780 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,215 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,085 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,960 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,220 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,280 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,15,710 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,430 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,420 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,802 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,565 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,170 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,573 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,378 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,830 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,261 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,123 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,728 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,505 रुपये प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,310 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,701 रुपये प्रति 10 ग्राम