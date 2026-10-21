Gold Rate Today: ₹1.33 लाख पहुंचा सोना! जानिये आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट के भाव

मुख्य बातें

Gold Rate Today: बुलियन मार्केट में सोने का दाम करीब 700 रुपये तक कम हुआ है।

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बुधवार 21 अक्टूबर को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। बुलियन मार्केट में सोने का दाम करीब 700 रुपये तक कम हुआ है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोने का दाम 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां जानिये आज बुधवार 21 अक्टूबर का सोने भाव क्या रहा और क्यों सोने के भाव में गिरावट आई है।

क्यों आई सोने में गिरावट? अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई की चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता का असर कीमती मेटल पर दिख रहा है। घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी के वायदा भाव में भी गिरावट आई। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों को लेकर निवेशक सतर्क हैं। ब्याज दरें ऊंची रहने पर सोने जैसी मेटल की मांग पर असर डाला है क्योंकि इनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता।

सोने के दाम में आई कितनी गिरावट? बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.2 फीसदी गिरकर 4,118.18 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में भी 0.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 4,136.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह सोने का वायदा भाव 0.40 फीसदी गिरकर 1,45,939 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

देश के घरेलू सर्राफा बाजार में सोने का दाम करीबन 700 रुपये की गिरावट आई है। बुलियन डॉट कॉम के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1.46 लाख रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,760 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,780 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,640 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,980 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

शहर का नाम 22 कैरेट गोल्ड का रेट (10 ग्राम-रुपये में) 24 कैरेट गोल्ड का रेट (10 ग्राम-रुपये में) दिल्ली 1,33,610 1,45,760 लखनऊ 1,33,650 1,45,820 कानपुर 1,33,650 1,45,820 पटना 1,33,680 1,45,890 जयपुर 1,33,640 1,45,780 भोपाल 1,34,800 1,45,800 मुंबई 1,33,820 1,45,980 चंडीगढ़ 1,33,740 1,45,730 सूरत 1,33,560 1,45,760

बेंगलुरु में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,120 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,861 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम