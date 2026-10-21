Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gold Rate Today: ₹1.33 लाख पहुंचा सोना! जानिये आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट के भाव

By Sheetal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Gold Price Today: सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के ताजा भाव जरूर जान लें
  • सोने की कीमतों में बुधवार 21 अक्टूबर को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई
  • बुलियन मार्केट में सोने का दाम करीब 700 रुपये तक कम हुआ है

gold Rate Today
Gold Rate Today: बुलियन मार्केट में सोने का दाम करीब 700 रुपये तक कम हुआ है।

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बुधवार 21 अक्टूबर को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। बुलियन मार्केट में सोने का दाम करीब 700 रुपये तक कम हुआ है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोने का दाम 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां जानिये आज बुधवार 21 अक्टूबर का सोने भाव क्या रहा और क्यों सोने के भाव में गिरावट आई है।

क्यों आई सोने में गिरावट?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई की चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता का असर कीमती मेटल पर दिख रहा है। घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी के वायदा भाव में भी गिरावट आई। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों को लेकर निवेशक सतर्क हैं। ब्याज दरें ऊंची रहने पर सोने जैसी मेटल की मांग पर असर डाला है क्योंकि इनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता।

सोने के दाम में आई कितनी गिरावट?

बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.2 फीसदी गिरकर 4,118.18 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में भी 0.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 4,136.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह सोने का वायदा भाव 0.40 फीसदी गिरकर 1,45,939 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

देश के घरेलू सर्राफा बाजार में सोने का दाम करीबन 700 रुपये की गिरावट आई है। बुलियन डॉट कॉम के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1.46 लाख रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

ये भी पढ़ें:एक साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करने पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? जानें लिस्ट

दिल्ली में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,760 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,780 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,640 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,45,980 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

शहर का नाम22 कैरेट गोल्ड का रेट (10 ग्राम-रुपये में)24 कैरेट गोल्ड का रेट (10 ग्राम-रुपये में)
दिल्ली1,33,6101,45,760
लखनऊ1,33,6501,45,820
कानपुर1,33,6501,45,820
पटना1,33,6801,45,890
जयपुर1,33,6401,45,780
भोपाल1,34,8001,45,800
मुंबई1,33,8201,45,980
चंडीगढ़1,33,7401,45,730
सूरत1,33,5601,45,760

बेंगलुरु में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,120 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,861 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,33,920 रुपये प्रति 10 ग्राम

ये भी पढ़ें:LIC Pension: पेंशन बंद होने से बचानी है तो तुरंत करें ये काम, जानिये डिटेल्स
Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
Gold Rate
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Rate: ₹1.33 लाख पहुंचा सोना! जानिये आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट के भाव