Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Rate today sliver may cross 2 lakh rupee says experts
2 लाख रुपये के पार जाएगा चांदी का भाव, 2025 में सोने का क्या रहेगा हाल?

2 लाख रुपये के पार जाएगा चांदी का भाव, 2025 में सोने का क्या रहेगा हाल?

संक्षेप:

Gold rate today: बीते कुछ दिनों के दौरान चांदी को लेकर खूब चर्चा हुई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि चांदी का रेट कहां तक जाएगा। इसके साथ ही सोने की कीमतों पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है।

Dec 14, 2025 03:28 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Gold rate today: बीते कुछ दिनों के दौरान चांदी को लेकर खूब चर्चा हुई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि चांदी का रेट कहां तक जाएगा। इसके साथ ही सोने की कीमतों पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है। शुक्रवार को एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 132599 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी मुनाफावसूली का शिकार हुआ है। एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर का दाम 0.50 प्रतिशत की गिरावट के बाद 197951 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया। बता दें, गुरुवार को चांदी अपने आल टाइम 198814 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। 5.33 प्रतिशत की उछाल के बाद गुरुवार को दिन में कारोबार बंद होने के समय का रेट 198799 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड

सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा सोना-चांदी

सोने और चांदी की कीमतों तेजी के पीछे की वजह यूएस फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को माना जा रहा है। यूएस फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भी अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। बता दें, इस बार फेड रिजर्व ने 9-3 के वोट के आधार पर ब्याज दरों में कटौती की है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार वैश्विक स्थिरता के बीच सोने और चांदी को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसकी वजह से बड़ी संख्या में निवेशक इसे खरीद रहे हैं।

read moreये भी पढ़ें:
SBI ने करोड़ों ग्राहकों को नए साल से पहले दिया झटका, FD की दरों कटौती

क्या अभी तेजी रहेगी जारी?

Enrich Money के सीईओ का कहना है कि सोने में कोई भी गिरावट निवेश का अच्छा मौका रहेगा। 132000 रुपये से 131000 रुपये पर सपोर्ट प्राइस दिखा रहा है। 135000 रुपये के पार जाने की स्थिति यह स्टॉक 137000 रुपये से 140,000 रुपये तक जा सकता है। वहीं, चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना 1,95,000 रुपये से 2,00,000 रुपये के लेवल पर रेसिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन इस स्तर के पार जाने के बाद यह 2,05,000 रुपये के पार जा सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।