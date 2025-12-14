2 लाख रुपये के पार जाएगा चांदी का भाव, 2025 में सोने का क्या रहेगा हाल?

संक्षेप: Gold rate today: बीते कुछ दिनों के दौरान चांदी को लेकर खूब चर्चा हुई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि चांदी का रेट कहां तक जाएगा। इसके साथ ही सोने की कीमतों पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है।

Gold rate today: बीते कुछ दिनों के दौरान चांदी को लेकर खूब चर्चा हुई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि चांदी का रेट कहां तक जाएगा। इसके साथ ही सोने की कीमतों पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है। शुक्रवार को एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 132599 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी मुनाफावसूली का शिकार हुआ है। एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर का दाम 0.50 प्रतिशत की गिरावट के बाद 197951 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया। बता दें, गुरुवार को चांदी अपने आल टाइम 198814 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। 5.33 प्रतिशत की उछाल के बाद गुरुवार को दिन में कारोबार बंद होने के समय का रेट 198799 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा सोना-चांदी सोने और चांदी की कीमतों तेजी के पीछे की वजह यूएस फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को माना जा रहा है। यूएस फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भी अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। बता दें, इस बार फेड रिजर्व ने 9-3 के वोट के आधार पर ब्याज दरों में कटौती की है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार वैश्विक स्थिरता के बीच सोने और चांदी को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसकी वजह से बड़ी संख्या में निवेशक इसे खरीद रहे हैं।