Gold Rate Today: लखनऊ-पटना-दिल्ली में सस्ता हुआ सोना, जानिये 10 जुलाई क कितने कम हुए दाम

Gold Rate Today: आज शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम लाल निशान में है। हालांकि, गोल्ड में मामूली 34 रुपये की गिरावट है। कल सोने के भाव में दिनभर में करीब 1200 रुपये गिरावट रही लेकिन शाम में 140 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ। शुक्रवार 10 जुलाई को सोने का भाव 1,44,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां जानें देश के बड़े शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्या रही।

दिल्ली में आज का सोने का रेट शुक्रवार 10 जुलाई को सोने का भाव 1,44,810 रुपये पर है। कल यहां चांदी भाव 140 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,150 रुपये पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोने का दिल्ली में भाव 1,32, 647 रुपेय पर है। इसमें 31 रुपये की गिरावट है।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां दाम सिर्फ 19 रुपये कम हुए हैं। यहां कल सोने का भाव 1,45,150 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,32,780 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 23 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,808 रुपये पर है।

सोने का भाव 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) दिल्ली 1,44,810 1,32,647 मुंबई 1,45,060 1,32,879 उत्तर प्रदेश 1,46,070 1,33,808 बिहार 1,44,940 1,32,780 मध्य प्रदेश 1,44,260 1,32,970 राजस्थान 1,46,960 1,32,990 हरियाणा 1,44,780 1,32,620 पंजाब 1,44,780 1,32,620

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 23 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,32,879 रुपये पर है।

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में कौनसा ज्यादा शुद्ध है? 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है क्योंकि उमें मिलावट नहीं होती है। लेकिन 24 कैरट सोना काफी नरम होता है जिसक कारण इसके गहने नहीं बन पाते। वहीं, 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में तांबा, चांदी और अन्य मेटल मिलाए जाते हैं। ताकि, ज्वैलरी में थोड़ी मजबूती आ सके। इसलिए इसे ज्वैलरी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है।