Gold Rate Today: लखनऊ-पटना-दिल्ली में सस्ता हुआ सोना, जानिये 10 जुलाई क कितने कम हुए दाम
मुख्य बातें
- Gold Rate Today: आज शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम लाल निशान में है
- हालांकि, गोल्ड में मामूली 34 रुपये की गिरावट है
- कल सोने के भाव में दिनभर में करीब 1200 रुपये गिरावट रही लेकिन शाम में 140 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ
Gold Rate Today: आज शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम लाल निशान में है। हालांकि, गोल्ड में मामूली 34 रुपये की गिरावट है। कल सोने के भाव में दिनभर में करीब 1200 रुपये गिरावट रही लेकिन शाम में 140 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ। शुक्रवार 10 जुलाई को सोने का भाव 1,44,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां जानें देश के बड़े शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्या रही।
दिल्ली में आज का सोने का रेट
शुक्रवार 10 जुलाई को सोने का भाव 1,44,810 रुपये पर है। कल यहां चांदी भाव 140 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,150 रुपये पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोने का दिल्ली में भाव 1,32, 647 रुपेय पर है। इसमें 31 रुपये की गिरावट है।
बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां दाम सिर्फ 19 रुपये कम हुए हैं। यहां कल सोने का भाव 1,45,150 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,32,780 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 23 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,808 रुपये पर है।
|सोने का भाव
|24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|दिल्ली
|1,44,810
|1,32,647
|मुंबई
|1,45,060
|1,32,879
|उत्तर प्रदेश
|1,46,070
|1,33,808
|बिहार
|1,44,940
|1,32,780
|मध्य प्रदेश
|1,44,260
|1,32,970
|राजस्थान
|1,46,960
|1,32,990
|हरियाणा
|1,44,780
|1,32,620
|पंजाब
|1,44,780
|1,32,620
मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 23 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,32,879 रुपये पर है।
22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में कौनसा ज्यादा शुद्ध है?
24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है क्योंकि उमें मिलावट नहीं होती है। लेकिन 24 कैरट सोना काफी नरम होता है जिसक कारण इसके गहने नहीं बन पाते। वहीं, 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में तांबा, चांदी और अन्य मेटल मिलाए जाते हैं। ताकि, ज्वैलरी में थोड़ी मजबूती आ सके। इसलिए इसे ज्वैलरी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है।
सोने की कीमतों में क्यों आई आज गिरावट?
पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली। सोमवार से बुधवार तक सोने का भाव बुलियन मार्केट में लाल निशान में बंद हुआ। कल गोल्ड बढ़त के साथ बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय कारणों का असर घरेलू बाजार में सोने के दाम में नजर आ रहा है। ग्लोबल हालातों में सुधार की उम्मीद और मध्य पूर्व में तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग घटने का असर कीमतों पर दिखा है। यही कारण है कि जनवरी 2026 में 1,80,000 रुपये के स्तर पर पहुंचने के बाद अब सोना 1.45 लाख रुपये प्रति 10 पर आ गया है।