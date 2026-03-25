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₹15000 महंगा हुआ सोना, अब आगे कितना बढ़ेगा भाव, क्या है एक्सपर्ट की राय

Mar 25, 2026 07:38 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Rate Today: सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। सोमवार को ₹1,29,595 प्रति 10 ग्राम का इंट्राडे लो छूने के बाद MCX गोल्ड ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है।

₹15000 महंगा हुआ सोना, अब आगे कितना बढ़ेगा भाव, क्या है एक्सपर्ट की राय

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। सोमवार को ₹1,29,595 प्रति 10 ग्राम का इंट्राडे लो छूने के बाद MCX गोल्ड ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। मंगलवार से शुरू हुई तेजी बुधवार को भी जारी रही और सोना ₹1,44,570 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। यानी सिर्फ दो दिनों में करीब ₹15,000 की बढ़त दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों का ध्यान फिर से गोल्ड की ओर खींच लिया है।

क्या है डिटेल

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका-ईरान संघर्ष में तनाव कम होने के संकेत हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जो सोमवार को $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, वह अब गिरकर करीब $86.60 पर आ गई है। तेल सस्ता होने से महंगाई का दबाव कम हुआ है और इससे उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है—जो सोने के लिए सकारात्मक माना जाता है।

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इसके अलावा, कमजोर अमेरिकी डॉलर और कम होती महंगाई की चिंता ने भी सोने को सपोर्ट दिया है। जब ब्याज दरें कम रहने की उम्मीद होती है, तो निवेशक गोल्ड जैसे गैर-लाभदायक परिसंपत्तियां की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि हाल के दिनों में सोने और चांदी दोनों में खरीदारी बढ़ी है और कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

ग्लोबल मार्केट में दाम

ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड फिलहाल $4,500 से $4,600 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कीमतें $4,750 के ऊपर टिकती हैं, तो यह $4,850 तक जा सकती हैं। वहीं नीचे की तरफ $4,500 का स्तर काफी अहम सपोर्ट माना जा रहा है। इसके नीचे गिरावट आने पर सोना $4,360–$4,400 तक फिसल सकता है।

घरेलू बाजार में MCX गोल्ड ₹1,43,000 से ₹1,45,000 के दायरे में बना हुआ है। ऊपर की तरफ ₹1,48,000 का स्तर अहम रेसिस्टेंस है। अगर यह स्तर टूटता है, तो कीमतें ₹1,55,000 से ₹1,57,000 तक जा सकती हैं। वहीं नीचे की तरफ ₹1,37,000–₹1,40,000 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जिसके टूटने पर मुनाफावसूली बढ़ सकती है।

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कुल मिलाकर, एक्सपर्ट्स फिलहाल “buy on dips” की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि, उनका यह भी मानना है कि सोना और चांदी अभी अपने पुराने हाई को तोड़ने में संघर्ष कर सकते हैं। मजबूत डॉलर और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की चमक बरकरार रहने की उम्मीद है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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