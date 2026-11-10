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Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई गिरावट, दिल्ली-यूपी-बिहार समेत इन शहरों में चेक करें 24 और 22 कैरेट का भाव

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Gold Rate Today:आज सोने का दाम में मामूली गिरावट रही
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है
  • 10 नवंबर को सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है

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Gold Rate Today:आज सोने का दाम में मामूली गिरावट रही।

Gold Rate Today:आज सोने का दाम में मामूली गिरावट रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने का दाम 1100 रुपये कम हुआ है। बुलियन मार्केट में सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और महंगाई के नए आंकड़ों का इंतजार सोने की कीमतों पर असर डाल रहा है। हालांकि, घरेलू बाजार में आज सुबह सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। वहीं, चांदी के भाव में भी हल्की कमजोरी है। ऐसे में अगर आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर चेक कर लें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्यों गिर रहे सोने के भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 नवंबर की सुबह 8:51 बजे स्पॉट गोल्ड करीब 4,114.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसमें 0.61 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चांदी 52.999 डॉलर प्रति औंस पर थी और इसमें 0.75 फीसदी की कमजोरी आई।

कमोडिटी एक्सपर्ट मानव मोदी के मुताबिक, सोमवार को सोने की कीमतें फिर 4,100 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई थीं। निवेशक अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर आगे के फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं।

अमेरिका में अक्टूबर के दौरान नॉन-फार्म पेरोल में 1.65 लाख नौकरियां जुड़ीं, जबकि बाजार का अनुमान 65 हजार नौकरियों का था। बेरोजगारी दर भी 4.2 फीसदी से घटकर 4.1 फीसदी पर आ गई। मजबूत रोजगार आंकड़ों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से आगे ब्याज दरों को लेकर बाजार का रुख तय हो सकता है।

दिल्ली में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,140 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,212 रुपये प्रति 10 ग्राम

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यूपी में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,716 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,432 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,542 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,258 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,643 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का ताजा भाव

24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,817 रुपये प्रति 10 ग्राम

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सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता जरूर जांचें। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मजबूती ज्यादा होती है। इसके अलावा, ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और जीएसटी की जानकारी भी लें। ज्वेलरी की दुकान पर अंतिम कीमत मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क जुड़ने के बाद अलग हो सकती है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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