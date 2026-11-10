Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई गिरावट, दिल्ली-यूपी-बिहार समेत इन शहरों में चेक करें 24 और 22 कैरेट का भाव

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Gold Rate Today:आज सोने का दाम में मामूली गिरावट रही।

Gold Rate Today:आज सोने का दाम में मामूली गिरावट रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने का दाम 1100 रुपये कम हुआ है। बुलियन मार्केट में सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और महंगाई के नए आंकड़ों का इंतजार सोने की कीमतों पर असर डाल रहा है। हालांकि, घरेलू बाजार में आज सुबह सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। वहीं, चांदी के भाव में भी हल्की कमजोरी है। ऐसे में अगर आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर चेक कर लें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्यों गिर रहे सोने के भाव? अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 नवंबर की सुबह 8:51 बजे स्पॉट गोल्ड करीब 4,114.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसमें 0.61 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चांदी 52.999 डॉलर प्रति औंस पर थी और इसमें 0.75 फीसदी की कमजोरी आई।

कमोडिटी एक्सपर्ट मानव मोदी के मुताबिक, सोमवार को सोने की कीमतें फिर 4,100 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई थीं। निवेशक अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर आगे के फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं।

अमेरिका में अक्टूबर के दौरान नॉन-फार्म पेरोल में 1.65 लाख नौकरियां जुड़ीं, जबकि बाजार का अनुमान 65 हजार नौकरियों का था। बेरोजगारी दर भी 4.2 फीसदी से घटकर 4.1 फीसदी पर आ गई। मजबूत रोजगार आंकड़ों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से आगे ब्याज दरों को लेकर बाजार का रुख तय हो सकता है।

दिल्ली में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,140 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,212 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,716 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,432 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,542 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,258 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,643 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का ताजा भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,43,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,31,817 रुपये प्रति 10 ग्राम