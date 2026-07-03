Gold Rate Today: दिल्ली-यूपी-बिहार में महंगा हुआ सोना, जानिये 3 जुलाई का रेट

Gold Rate Today: आज शुक्रवार 3 जुलाई को सोने में मामूली बढ़त बनी हुई है। दिल्ली बुलियन मार्केट में सोने का भाव में 159 रुपये की तेजी है। यहां भाव 1,47,499 रुपये पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार में सोने का भाव 1.47 लाख रुपये पर है। कल सोने का भाव सर्राफा बाजार में 1,45,908 रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि शुक्रवार 3 जुलाई को सोने का भाव क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट शुक्रवार 3 जुलाई को सोने में तेजी रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,47,490 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,109 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। आज दिल्ली में के बुलियन मार्केट में सोने में दाम 159 रुपये महंगा हुआ है।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज गोल्ड 184 रुपये महंगा हुआ है। यहां कल सोने का भाव 184 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,908 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 22 कैरेट सोने का आज का भाव 1,35,339 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी में 24 कैरेट सोना 1,48,723 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां भाव 164 रुपये चढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,230 रुपये रहा। कल 2 जुलाई को यूपी में सोने का भाव बुलियन मार्केट में 1,48,723 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

सोने का भाव 24 कैरेट (रुपये में) 22 कैरेट (रुपये में) दिल्ली 1,47,490 1,35,109 मुंबई 1,47,890 1,35,472 उत्तर प्रदेश 1,48,732 1,36,230 बिहार 1,47,750 1,35,399 मध्य प्रदेश 1,49,129 1,36,206 राजस्थान 1,47,650 1,35,250 हरियाणा 1,47,330 1,35,320 पंजाब 1,47,330 1,35,320

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,890 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां आज भाव में करीब 184 रुपये चढ़ा है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,35,472 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।