Gold Rate Today: फेस्टिवल में लगातार सस्ता हो रहा है सोना, जानिये 24 और 22 कैरेट गोल्ड का रेट

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Gold Rate: घरेलू सर्राफा बाजार में सोने का दाम 520 रुपये तक कम हुआ है।

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज 27 अक्टूबर को गिरावट आई है। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने का दाम 520 रुपये तक कम हुआ है। 24 कैरेट सोने का दाम करीबन 1.43 करोड़ रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। करवाचौथ से पहले सोने के दाम में गिरावट आने से ग्राहकों को फायदा होगा। सोने के दाम में लगातार घरेलू बाजार में गिरावट आ रही है। हालांकि, कीमतों में गिरावट का कारण घरेलू से ज्यादा इंटरनेशनल कारण जिम्मेदार है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में आज ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की इस हफ्ते होने वाली बैठक से पहले निवेशक सतर्क हैं। माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की नई कोशिशों से भी बाजार पर असर पड़ रहा है। अगर आप करवाचौथ या दिवाली से पहले गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो मंगलवार 27 अक्टूबर का सोने का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में सोने का भाव दिल्ली में आज 27 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

यूपी में सोने का भाव यूपी में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

बिहार में सोने का भाव बिहार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई में सोने का भाव मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,331 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

बेंगलुरु में सोने का भाव बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,432 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने का भाव चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,707 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कोलकाता में सोने का भाव कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,31,157 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

हैदराबाद में सोने का भाव हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,533 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

अहमदाबाद में सोने का भाव अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 1,43,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,505 रुपये प्रति 10 ग्राम है।