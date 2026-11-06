धनतेरस के दिन सोना हुआ सस्ता! 2400 रुपये कम हुआ दाम, जानिये यूपी-बिहार-दिल्ली में क्या रहा गोल्ड रेट

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Gold Rate Today: धनतेरस पर सोने का दाम कम हुआ है।

Gold Rate Today 6 November: धनतेरस के दिन सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बुलियन मार्केट में सोने का दाम आप 2,400 रुपये तक कम हो गया है। सर्राफा बाजार में सोने का भाव 1,42,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,30,210 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम 1,06,540 रुपये है। ऐसे में अगर आप आज धनतेरस पर सोने की ज्वेलरी या सिक्के खरीदने जा रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का भाव जरूर चेक कर लें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने छुआ दो हफ्ते का उच्चतम स्तर घरेलू बाजार में जहां सोने की कीमतें नीचे आई हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का प्रदर्शन अलग रहा। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना दो हफ्ते से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। स्पॉट गोल्ड 1 फीसदी की तेजी के साथ 4,100.27 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसने 4,146.63 डॉलर प्रति औंस का स्तर भी छुआ।

अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में कमजोरी से सोने को सहारा मिला। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई की चिंता कम हुई है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के रोजगार से जुड़े आंकड़ों पर है, जिनसे ब्याज दरों को लेकर आगे की दिशा का संकेत मिल सकता है।

MCX पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह सोने और चांदी दोनों में कमजोरी रही। सुबह सोने का वायदा भाव 1.18 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का वायदा भाव करीब 1.54 फीसदी टूटकर 1,84,650 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। धनतेरस के दिन शुक्रवार 6 नवंबर को प्रमुख शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने के भाव इस तरह रहे।

दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,050 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,210 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,330 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,140 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,330 रुपये प्रति 10 ग्राम

राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,350 रुपये प्रति 10 ग्राम

मध्यप्रदेश में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,490 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,516 रुपये प्रति 10 ग्राम

कर्नाटक में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,726 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,396 रुपये प्रति 10 ग्राम

तेलांगना में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,660 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,773 रुपये प्रति 10 ग्राम

तमिलनाडु में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम