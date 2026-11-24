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Gold Rate: बुलियन मार्केट में सोने का भाव 1,26,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

Gold Rate Today: अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज मंगलवार 24 नवंबर का रेट जान लें। सोने का दाम 1,26,640 रुपये पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र में तेजी के बाद सोने पर फिर दबाव देखने को मिला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के कारण निवेशक फिलहाल सतर्क हैं। वहीं, भारत में बुलियन मार्केट में सोने का भाव 1,26,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अगर आप शादी के लिए सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अलग-अलग शहरों का रेट जान ले।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव गिरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार सुबह सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई। स्पॉट गोल्ड 0.11 फीसदी गिरकर 3,631.20 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले सोमवार को सोने की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। मंगलवार को गुरु नानक जयंती के कारण MCX में सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहा। एक्सचेंज में शाम 5 बजे से कारोबार दोबारा शुरू होगा।

दिल्ली में सोने का भाव 1. 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,690 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,980 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,860 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,590 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,728 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,580 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,830 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,549 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,683 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. मुंबई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,15,876 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. बेंगलुरु में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,510 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,15,968 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,240 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,15,720 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. हैदराबाद में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,610 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,059 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

10.चेन्नई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,26,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,16,206 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 94,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

सोने की कीमतों में क्यों आ रही है गिरावट? सोने की कीमतों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बन रही आशंकाओं का असर पड़ रहा है। बाजार को उम्मीद है कि दिसंबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है।

ब्याज दरें बढ़ने पर सोने जैसे निवेश पर दबाव आता है, क्योंकि सोना रखने पर निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं।