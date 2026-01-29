Hindustan Hindi News
इंटरनेशनल मार्केट में सोना 5500 डॉलर के पार, आज भारतीय बाजारों में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

Gold Rate Today: सोने की कीमत आसमान छू रही है और एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। यह प्रति औंस कीमत 5,500 डॉलर से भी ऊपर पहुंच गई है। इसका असर एमसीएक्स और घरेलू सर्रफा मार्केट में देखने को मिल सकता है। आज सोने-चांदी के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने के आसार हैं।

Jan 29, 2026 07:08 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Rate Today: पूरी दुनिया में सोने की कीमत आसमान छू रही है। अब एक और नया रिकॉर्ड बनाते हुए 5,500 डॉलर प्रति औंस से भी ऊपर पहुंच गई है। इसका असर एमसीएक्स और घरेलू सर्रफा मार्केट में देखने को मिल सकता है। आज सोने-चांदी के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने के आसार हैं। भारतीय बुलियन मार्केट्स में 24 कैरेट सोना औसतन 164635 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ था। यह तेजी का एक बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और निवेशकों का सरकारी बॉन्ड व अन्य मुद्राओं से पैसा निकालना है।

एक दिन में सबसे बड़ी छलांग

बुधवार को सोने में 4.6% की बड़ी छलांग लगी थी, जो मार्च 2020 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ा उछाल था। इसके बाद गुरुवार को भी कीमत में 3.2% तक की वृद्धि हुई। इस साल भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर चिंता ने सोने को और आकर्षक बना दिया है। चांदी ने भी गुरुवार को अपना रिकॉर्ड स्तर छू लिया।

फेड के फैसले के बावजूद तेजी

व्यापारियों ने फेड द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। इस साल बाद में जेरोम पॉवेल की जगह नए चेयरमैन के आने की उम्मीद है। ब्याज दरों में बड़ी कटौती के पक्षधर ब्लैकरॉक के रिक रीडर एक शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। व्यापारी अब आसान मौद्रिक नीति की उम्मीद में दांव लगा रहे हैं, जिससे ब्याज न देने वाली कीमती धातुओं को फायदा होगा।

अन्य कारक भी जिम्मेदार

जापानी बॉन्ड बाजार में हाल की गिरावट भारी राजकोषीय खर्च को लेकर चिंताओं का नया उदाहरण है। साथ ही, यह अटकलें कि अमेरिका येन को सपोर्ट देने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, ने डॉलर को कमजोर किया है। इससे अधिकांश खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह कहा कि उन्हें डॉलर में गिरावट की चिंता नहीं है, जिसने दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी को लगभग चार साल के अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा दिया है। हालांकि, बाद में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि प्रशासन मजबूत मुद्रा के पक्ष में है।

बाजारों में बेचैनी

हाल के हफ्तों में व्हाइट हाउस के कदमों, जैसे ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने की धमकी और वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप की बात ने भी बाजारों को अस्थिर किया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने और यदि ओटावा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो कनाडा पर 100% शुल्क लगाने का वादा किया है।

वर्तमान कीमतें

सिंगापुर में सुबह 8:02 बजे तक, सोना 0.8% बढ़कर 5,461.98 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जिससे पहले यह 5,588.71 डॉलर के अपने रिकॉर्ड स्तर को छू चुका था। चांदी 0.9% बढ़कर 117.119 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों में गिरावट रही। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.2% नीचे था।

