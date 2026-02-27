चांदी में ₹8000 की उछाल, सोना ₹1.60 लाख के पार, क्या सस्ता होने का इंतजार

Gold Silver Rate 27 Feb.: एमसीएक्स पर अप्रैल गोल्ड वायदा करीब 500 रुपये यानी 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,60,177 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, मार्च सिल्वर वायदा 8,340 रुपये या 3.2% बढ़कर 2,68,009 रुपये प्रति किलो हो गया।

Gold Silver Rate 27 Feb.: एमसीएक्स पर अप्रैल गोल्ड वायदा करीब 500 रुपये यानी 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,60,177 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, मार्च सिल्वर वायदा 8,340 रुपये या 3.2% बढ़कर 2,68,009 रुपये प्रति किलो हो गया। इससे पिछले सत्र में एमसीएक्स पर अप्रैल गोल्ड वायदा करीब 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,59,709 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, मार्च सिल्वर वायदा 3 प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 2,59,669 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ी चमक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट सिल्वर में 0.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 88.81 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो बुधवार को तीन सप्ताह के उच्च स्तर को छूने के बाद आया है। वहीं, स्पॉट गोल्ड स्थिर बना रहा और यह 5,187.39 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

अन्य कीमती धातुओं की बात करें तो स्पॉट प्लैटिनम 0.6 प्रतिशत बढ़कर 2,286.53 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि पैलेडियम में 0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई और यह 1,794.13 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति के आसार, फिर भी बरकरार है तनाव जिनेवा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हुई अप्रत्यक्ष वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, ऐसा मध्यस्थता कर रहे ओमान ने बताया। हालांकि, कई घंटों की चर्चा के बाद भी ऐसा कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है जो अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई को निश्चित रूप से टाल सके, खासकर तब जब मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के आदेश के बाद दोनों पक्षों ने चेतावनियों का आदान-प्रदान किया है। यह जारी अनिश्चितता सोने की मौजूदा मजबूती का आधार बनी हुई है।

अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर फिरा पानी इस बीच, अमेरिका में तत्काल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें फीकी पड़ती दिख रही हैं। फेडरल रिजर्व के नामित अध्यक्ष केविन वॉश के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के अनुरूप तत्काल दरों में कटौती का रास्ता संकुचित हो सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत, सीईओ के विश्वास में सुधार और केंद्रीय बैंक के नीति निर्माताओं के बाज पर रुख (हॉकिश टोन) ने आक्रामक दर कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है।

एक्सपर्ट की राय और ट्रेडिंग लेवल पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन का मानना है कि आज सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बनी रहेगी। उन्होंने निवेशकों के लिए रणनीति सुझाते हुए कहा कि सोने में गिरावट के दौरान 1,59,100 रुपये और 1,58,000 रुपये के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लिए स्टॉप लॉस 1,56,500 रुपये से नीचे रखें और 1,60,600 रुपये से 1,61,800 रुपये के लक्ष्य देख सकते हैं। चांदी के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि 2,58,000 रुपये और 2,53,000 रुपये के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 2,48,800 रुपये से नीचे रखें और 2,62,000 रुपये से 2,68,000 रुपये के लक्ष्य रखें।

जैन के अनुसार, आज के सत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का सपोर्ट 5,164 डॉलर और 5,122 डॉलर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 5,222 डॉलर और 5,265 डॉलर पर है। चांदी का सपोर्ट 84.40 डॉलर और 80.80 डॉलर पर है और रेजिस्टेंस 90.00 डॉलर और 92.40 डॉलर पर है।

एमसीएक्स पर बात करें तो जैन ने बताया कि सोने को 1,58,200 रुपये और 1,56,500 रुपये पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 1,61,000 रुपये और 1,62,500 रुपये पर है। चांदी का सपोर्ट 2,55,000 रुपये और 2,48,800 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 2,64,600 रुपये और 2,71,000 रुपये पर है।