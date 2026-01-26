सोने का भाव पहली बार 5,000 डॉलर के पार, क्या हैं इसके पीछे की वजहें?

संक्षेप: Gold Rate Today 26 Jan: पिछले दो वर्षों में दोगुने से अधिक के अपने नाटकीय उछाल के साथ, सोना बाजारों में भय के ऐतिहासिक पैमाने के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित कर रहा है। 1979 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ सालाना प्रदर्शन के बाद, इसने इस साल अब तक 15% से अधिक की बढ़त दर्ज की है।

Gold Rate Today: सोने की कीमत पहली बार 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस से भी ऊपर पहुंच गई है। यह तेज रैली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पुनर्गठन और निवेशकों का सरकारी बॉन्ड व मुद्राओं से पलायन जैसे कारकों से बढ़ावा पा रही है। भू-राजनीतिक जोखिम और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने सोने की मांग को और मजबूत किया है। डॉलर इंडेक्स मई के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट पर रहा, जिससे ज्यादातर खरीदारों के लिए कीमती धातु सस्ती हुई। चांदी भी पिछले सत्र में 100 डॉलर प्रति औंस पार करने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

भय का पैमाना बना सोना पिछले दो वर्षों में दोगुने से अधिक के अपने नाटकीय उछाल के साथ, सोना बाजारों में भय के ऐतिहासिक पैमाने के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित कर रहा है। 1979 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ सालाना प्रदर्शन के बाद, इसने इस साल अब तक 15% से अधिक की बढ़त दर्ज की है। यह काफी हद तक तथाकथित 'मुद्रा अवमूल्यन' (डिबेसमेंट) व्यापार के कारण है, जिसमें निवेशक मुद्राओं और ट्रेजरी बॉन्ड से पीछे हट रहे हैं। जापानी बॉन्ड बाजार में पिछले हफ्ते भारी बिकवाली निवेशकों द्वारा भारी राजकोषीय खर्च को अस्वीकार करने का नवीनतम उदाहरण है।

ट्रंप के कदमों ने बढ़ाई अनिश्चितता हाल के हफ्तों में, ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों जैसे, फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर हमले, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां, वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप ने भी बाजारों को डरा दिया है। इस अनिश्चितता से निपटने के इच्छुक निवेशकों के लिए, सोने की सुरक्षित पनाहगार अपील शायद ही कभी इतनी आकर्षक रही हो।

मुद्रास्फीति और कर्ज के डर ने दिया बढ़ावा भू-राजनीति से परे, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते सार्वजनिक कर्ज सोने की तेजी का एक और प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। कुछ लॉन्ग टर्म निवेशक, जो मानते हैं कि मुद्रास्फीति राज्य की शोधनक्षमता का एकमात्र रास्ता बन जाएगी, क्रय शक्ति को बनाए रखने के तरीके के रूप में सोने में पूंजी लगा रहे हैं।

प्रमुख निवेशकों ने दी थी चेतावनी यह मुद्रा अवमूल्यन व्यापार 2025 के अंत में अपने चरम पर पहुंच गया था, जब सिटाडेल सिक्योरिटीज के सीईओ केन ग्रिफिन और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो जैसे प्रमुख निवेशकों ने सोने के उछाल को एक चेतावनी संकेत के रूप में इंगित किया था।

फेड चेयर की नियुक्ति पर नजर निवेशक अब ट्रंप की फेड चेयरमैन के लिए पसंद का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने उम्मीदवारों के साक्षात्कार पूरे कर लिए हैं और इस पद के लिए उनके दिमाग में कोई व्यक्ति है। लगातार तीन बार दरों में कटौती के बाद, एक और कबूतर जैसी (डोविश) रुख रखने वाले चेयरमैन इस साल और दरों में कटौती की संभावना को बढ़ाएंगे, जो ब्याज न देने वाली सोने की बुलियन के लिए सकारात्मक है।