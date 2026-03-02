Gold Rate Today: सोने ने लगाई 7372 रुपये की छलांग, चेक करें इन शहरों के लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: ईरान-इजरायल-अमेरिका जंग की तपिश सोने की कीमतों पर पड़ा है। IBJA ने जो रेट जारी किया है, उसके मुताबिक आज 2 मार्च को गोल्ड 999 के भाव बिना जीएसटी शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 7372 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 166469 रुपये पर पहुंच गया है।

Gold Rate 2 March: ईरान-इजरायल-अमेरिका जंग की तपिश सोने की कीमतों पर पड़ा है। IBJA ने जो रेट जारी किया है, उसके मुताबिक आज 2 मार्च को गोल्ड 999 के भाव बिना जीएसटी शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 7372 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 166469 रुपये पर पहुंच गया है। इस रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से केवल 9652 रुपये ही सस्ता रह गया है। जीएसटी समेत सोना आज 171463 रुपये पर पहुंच गया है।

अलग-अलग शहरों में क्या हैं सोने के रेट दूसरी ओर bullions.co.in द्वारा जारी रेट के मुताबिक अलग-अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 5850 रुपये चढ़कर 167740 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। जबकि, मुंबई में यह 5840 रुपये महंगा होकर 168030 और कोलकाता में 5830 रुपये बढ़कर 167810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर चेन्नई 5970 रुपये की तेजी के साथ 168630 रुपये और लखनऊ में 4940 रुपये तेज होकर 168180 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। इंदौर में 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 5850 रुपये महंगा होकर 168210 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, जयपुर में 5950 रुपये ऊपर 168120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है।

MCX पर क्या हैं रेट MCX पर अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का रेट 3,397 रुपये या 2.09% बढ़कर 1,65,501 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,62,104 रुपये था। सोने की कीमतें 3.5% बढ़कर 1,66,920 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गईं।

इंटरनेशनल मार्केट के रेट इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट गोल्ड की कीमत 1% बढ़कर $5,329.39 प्रति औंस हो गई, जो चार हफ्ते से अधिक समय में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। US गोल्ड फ्यूचर 1.8% बढ़कर $5,342.80 प्रति औंस हो गया। वहीं, चांदी की कीमतें 2.8% बढ़कर $96.4 प्रति औंस हो गईं।

FAQ सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत bullions.co.in के मुताबिक 294540 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 293500 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2,642 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?