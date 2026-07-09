Gold Rate Today: यूपी-बिहार में लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानिये 9 जुलाई का रेट

Gold Rate Today: आज बुलियन मार्केट में सोने का भाव लाल निशान में है। ये लगातार चौथा दिन है जब सोने के दाम में गिरावट आई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांद का भाव 34 रुपये कम होकर 1,43,400 रुपये पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में सोने का भाव 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां जानें देश के बड़े शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत आज 9 जुलाई को क्या रही।

दिल्ली में आज का सोने का रेट गुरुवार 9 जुलाई को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। कल दिल्ली में सोने का भाव 171 रुपये सस्ता होकर 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज सोना 50 रुपये सस्ता हुआ है। यहां कल सोने का दाम 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,31,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,270 रुपये पर है।

सोने का भाव 24 कैरेट (रुपये में) 22 कैरेट (रुपये में) दिल्ली 1,43,400 1,31,350 मुंबई 1,43,413 1,31,360 उत्तर प्रदेश 1,44,330 1,32,270 बिहार 1,43,240 1,31,210 मध्य प्रदेश 1,43,310 1,32,110 राजस्थान 1,43,420 1,32,320 हरियाणा 1,43,390 1,31,350 पंजाब 1,43,390 1,31,350

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,413 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 47 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,31,360 रुपये पर है।

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर है? 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी नरम होता है। इसी वजह से इससे गहने नहीं बनाए जाते। दूसरी तरफ 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में तांबा, चांदी या अन्य मेटल मिलाई जाती हैं, जिससे यह मजबूत हो जाता है और ज्वैलरी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है।