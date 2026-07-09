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Gold Rate Today: यूपी-बिहार में लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानिये 9 जुलाई का रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Gold Rate Today: आज बुलियन मार्केट में सोने का भाव लाल निशान में है
  • ये लगातार चौथा दिन है जब सोने के दाम में गिरावट आई है
  • दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांद का भाव 34 रुपये कम होकर 1,43,400 रुपये पर कारोबार कर रहा है
Gold Rate Today: यूपी-बिहार में लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानिये 9 जुलाई का रेट

Gold Rate Today: आज बुलियन मार्केट में सोने का भाव लाल निशान में है। ये लगातार चौथा दिन है जब सोने के दाम में गिरावट आई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांद का भाव 34 रुपये कम होकर 1,43,400 रुपये पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में सोने का भाव 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां जानें देश के बड़े शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत आज 9 जुलाई को क्या रही।

दिल्ली में आज का सोने का रेट

गुरुवार 9 जुलाई को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। कल दिल्ली में सोने का भाव 171 रुपये सस्ता होकर 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में आज का गोल्ड रेट

बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज सोना 50 रुपये सस्ता हुआ है। यहां कल सोने का दाम 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,31,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट

यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,270 रुपये पर है।

सोने का भाव24 कैरेट (रुपये में)22 कैरेट (रुपये में)
दिल्ली1,43,4001,31,350
मुंबई1,43,4131,31,360
उत्तर प्रदेश1,44,3301,32,270
बिहार1,43,2401,31,210
मध्य प्रदेश1,43,3101,32,110
राजस्थान1,43,4201,32,320
हरियाणा1,43,3901,31,350
पंजाब1,43,3901,31,350

मुंबई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,413 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 47 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,31,360 रुपये पर है।

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22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर है?

24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी नरम होता है। इसी वजह से इससे गहने नहीं बनाए जाते। दूसरी तरफ 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में तांबा, चांदी या अन्य मेटल मिलाई जाती हैं, जिससे यह मजबूत हो जाता है और ज्वैलरी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है।

सोने की कीमत में क्यों आई गिरावट?

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का सस्ता होना है। इसके अलावा, ग्लोबल हालातों में सुधार की उम्मीद और मध्य पूर्व में तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग घटी है, जिसका असर कीमतों पर भी पड़ रहा है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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