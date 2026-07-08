Gold Rate Today:लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, यूपी-बिहार में ये रहा 8 जुलाई का गोल्ड रेट

Gold Rate Today: आज बुलियन मार्केट में सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। आज सोने का दाम 206 रुपये सस्ता होकर 1,43,406 रुपये पर आ गया। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का दाम लाल निशान में रहे। कल सोने का भाव 1,45,920 रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप गोल्ड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जानिये गुरुवार 8 जुलाई का रेट।

दिल्ली में आज का सोने का रेट गुरुवार 8 जुलाई को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। कल दिल्ली में सोने का भाव 1,44,400 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज सोना 211 रुपये सस्ता हुआ है। यहां कल सोने का दाम 1,45,460 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,31,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 229 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,000 रुपये रहा। कल 22 कैरेट सोने का भाव यूपी में 1,32,209 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां सोने का भाव 230 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,31,260 रुपये रहा।

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या फर्क है? सर्राफा बाजार में सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट में मिलता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन यह काफी मुलायम होता है जिसके कारण इसमें ज्वैलरी नहीं बनाई जाती है। सोने के गहने 22 कैरेट गोल्ड के बनते हैं। इसमें दूसरे मेटल मिलाकर ज्वैलरी बनाई जाती है।