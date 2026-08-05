Gold Rate: सावन में महंगा हुआ सोना! 1.32 लाख रुपये रहा गोल्ड रेट, 22 और 24 कैरेट का दाम ये रहा

Gold Price Today: बुधवार 4 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली तेजी रही। सर्राफा बाजार में सोना 168 रुपये महंगा हुआ है। सोने का भाव आज 1,44,510 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ये 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। कल भी सोने के भाव में बढ़त रही थी। सोने का भाव मंगलवार को 168 रुपये की बढ़त के साथ 1.42 लाख रुपये पर ही बंद हुआ। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,32,300 रुपये पर है। 22 कैरेट गोल्ड 154 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों सोने के भाव में बदलाव देखने को मिला है। ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,44,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 177 रुपये चढ़ा है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,32,450 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 78 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,32,230 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,44,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 169 रुपये चढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,380 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी? सोने की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक घटनाक्रम हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत के सकारात्मक संकेत मिले हैं और होर्मुज से सामान्य शिपिंग बहाल करने की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन निवेशकों की सतर्कता के कारण सोने की मांग बनी हुई है।

दूसरी बड़ी वजह ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें हैं। निवेशकों की नजर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर टिकी है। बाजार का अनुमान है कि अमेरिका में इस साल के अंत तक ब्याज दरों में सीमित बदलाव होगा। ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है।