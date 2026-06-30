Gold Rate Today: आज दिल्ली-यूपी-बिहार में सस्ता हुआ सोना, जानिये मंगलवार 30 जून का गोल्ड रेट

Gold Rate Today: आज मंगलवार 30 जून को सोने का भाव कम हुआ है। दिल्ली के बुलियन मार्केट में सोने का भाव 1,40,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां कल की तुलना में सोने का भाव 166 रुपये कम हुआ है। यूपी, बिहार, राजस्थान और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है? ये सवाल ज्यादातर निवेशकों के मन में है कि अभी निवेश करना चाहिए या दाम और गिरने का इंतजार करना चाहिए। अगर आप भी सोने में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जानिये आज मंगलवार 30 जून को आपके शहर में गोल्ड रेट क्या रहा।

अपने पीक से 40,000 रुपये सस्ता हुआ सोना सोने का भाव जनवरी 2026 में 1,80,000 रुपये पर पहुंच गया था। आज चांदी का भाव करीब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। अगर पीक लेवल से तुलना करें तो चांदी का भाव करीब 40,000 रुपये कम हो चुका है। ज्यादातर निवेशकों को लग रहा है कि गोल्ड का पीक अब निकल चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने का भाव 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है।

देश के राज्यों में सोने का रेट 30 जून को देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,40,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। दिल्ली में चांदी के भाव में आज 163 रुपये की गिरावट आई है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,28,970 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 22 कैरेट गोल्ड में 150 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है।

सोने का भाव 24 कैरेट (रुपये में) 22 कैरेट (रुपये में) दिल्ली 1,40,800 1,28,970 मुंबई 1,41,110 1,29,260 उत्तर प्रदेश 1,41,166 1,29,762 बिहार 1,41,170 1,29,580 मध्य प्रदेश 1,42,820 1,30,830 राजस्थान 1,40,920 1,29,080 हरियाणा 1,41,470 1,29,580 पंजाब 1,41,470 1,29,580

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में भी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां भाव में 147 रुपये की गिरावट आई। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,29,260 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 1,40,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,282 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां सोने का भाव 144 रुपये कम हुआ है।