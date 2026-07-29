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सोने का दाम आया 1.29 लाख पर, जानिये 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Gold Price Today: आज बुधवार 29 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही
  • सर्राफा बाजार में सोना 36 रुपये सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये पर आ गया है
  • ये 10 ग्राम गोल्ड का रेट है
Gold Price
सोने का दाम आया 1.29 लाख पर

Gold Price Today: आज बुधवार 29 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सर्राफा बाजार में सोना 36 रुपये सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये पर आ गया है। ये 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। कल मंगलवार को सोने का भाव 1.41 लाख रुपये पर ही बंद हुआ था। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1.29 लाख रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट

देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,153 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट

बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 58 रुपये कम हुआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,430 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 57 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,570 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट

यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,42,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 55 रुपये कम हआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

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सोने की कीमतों में क्यों आई गिरावट?

सोने की कीमतों पर इस समय सबसे बड़ा दबाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर बनी अनिश्चितता का है। बाजार को उम्मीद है कि फेड इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आने वाले महीनों में दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ऊंची ब्याज दरों से सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश का आकर्षण कम हो जाता है। इसी उम्मीद के चलते डॉलर मजबूत हुआ और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी बढ़त देखने को मिली, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।

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इसके अलावा निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम पर भी बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि, फिलहाल मजबूत डॉलर और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख की आशंका का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी बनी हुई है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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