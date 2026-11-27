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Gold Rate Today Friday 27 November: सोने की कीमतों में शुक्रवार को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली।

Gold Rate Today Friday 27 November: सोने की कीमतों में शुक्रवार को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली। सर्राफा बाजार में कल की तुलना में आज 27 नवंबर को सोने के दाम 3150 रुपये चढ़ा है। कल सोने का दाम 1.23 लाख रुपये पर बंद हुआ था। आज शुक्रवार को सोने का दाम 1,25,940 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ये 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। जानिये आज दिल्ली, लखनऊ और पटना में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव कितना है? कल से कितना बदलाव

क्यों महंगा हुआ सोना? डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, घरेलू वायदा बाजार में सोने ने तेजी के साथ कारोबार किया। ऐसे में अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले जान ले कि कल से कितना सोने के दाम में बदलाव हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में आई कितनी तेजी? रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.6 फीसदी उछलकर 3,622.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इस सप्ताह अब तक सोने की कीमतों में करीब 2.7 फीसदी की तेजी आ चुकी है। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 2.6 फीसदी बढ़कर 3,621.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया

दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे बड़े शहरों में सोने का भाव क्या रहा? 1. दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,810 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,5455 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी (लखनऊ) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,280 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,943 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार (पटना) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,960 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,220 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,040 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,130 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,960 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. महाराष्ट्र (मुंबई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,250 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,880 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,540 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कर्नाटक (बेंगलुरु) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,210 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,540 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. तेलंगाना (हैदराबाद) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,280 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,320 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 94,580 रुपये प्रति 10 ग्राम

10. तमिलनाडु (चेन्नई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,25,460 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,288 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 9,720 रुपये प्रति 10 ग्राम30 रुपये प्रति 10 ग्राम