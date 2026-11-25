मुख्य बातें

Gold Rate Today 25 November 2026: सोने के भाव में लगातार गिरावट आ रही है।

Gold Price Today: देश में शादी का सीजन शुरू हो चुका है। सोने के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। देश के ज्यादातर बुलियन मार्केट में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 360 रुपये की गिरावट के बाद 1,22,500 रुपये पर कारोबार कर रहा है। आज बुधवार 25 नवंबर 2026 को सोना फिर सस्ता हुआ है। 22 कैरेट का रेट 1,12,290 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 91,875 रुपये पर है। ज्यादातर सोने के गहने 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी 18 कैरेट गोल्ड में बनती है। यहां जानिये देश के बड़े राज्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली महाराष्ट्र में सोने का दाम आज बुधवार 25 नवंबर को क्या रहा।

सोने की कीमतों में क्यों आ रही है लगातार गिरावट? अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी चिंताओं का असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से निवेशक सतर्क हैं। ब्याज दरें बढ़ने पर सोने जैसे निवेश विकल्पों की मांग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता।

इसके अलावा अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर है। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व के अगले फैसले को लेकर संकेत मिल सकते हैं। अगर महंगाई उम्मीद से कम रहती है, तो सोने की कीमतों को सहारा मिल सकता है।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहा सोने का भाव? सोना खरीदने वालों के लिए बुधवार को कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,551 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को भी सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला था।

देश के 10 बड़े राज्यों में सोने का दाम क्या रहा? यहां दिये सभी भाव बुलियंस डॉट को डॉट इन के आंकड़ों पर आधारित हैं। गहने खरीदते समय जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है। यहां जानिये देश के 10 बड़े राज्यों में सोने का दाम क्या रहा।

1. दिल्ली में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,21,840 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,690 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 91,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,080 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,943 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,21,960 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,220 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,12,040 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,030 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,860 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. महाराष्ट्र (मुंबई) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,050 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,880 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,540 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,21,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कर्नाटक (बेंगलुरु) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,190 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,12,010 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,640 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. तेलंगाना (हैदराबाद) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,12,100 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 91,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

10. तमिलनाडु (चेन्नई) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,22,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,11,208 रुपये प्रति 10 ग्राम