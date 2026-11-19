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Gold Rate: गुरुवार 19 नवंबर को भारत में सोने के भाव करीब 14 महीने के निचले स्तर पर बने हुए हैं।

Gold Rate Today: शादी का सीजन शुरू होने से ठीक पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार 19 नवंबर को भारत में सोने के भाव करीब 14 महीने के निचले स्तर पर बने हुए हैं। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, जो शादी के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। आज सोने का दाम 1050 रुपये गिरकर 1,28,950 रुपये पर बुलियन मार्केट में कारोबार कर रहा है। ये दिल्ली के सर्राफा बाजार का 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है।

आज कितना है 24 कैरेट सोने का भाव? बुलियंस डॉट को के मुताबिक आज शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 1050 रुपये यानी 0.81 फीसदी की गिरावट आई है।हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। वहां हाजिर सोना करीब 3,738 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो 0.35 फीसदी की बढ़त है।

देश के 10 बड़े राज्यों में क्या रहे सोने के दाम? 1. दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,28,950 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,204 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,710 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,28,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,790 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,728 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,28,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,455 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,475 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,28,830 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,549 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,983 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. महाराष्ट्र (मुंबई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,29,840 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,21,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 99,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,29,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,885 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,870 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कर्नाटक (बेंगलुरु) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,29,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,720 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. तेलंगाना (हैदराबाद) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,29,320 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,18,243 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 96,560 रुपये प्रति 10 ग्राम

10. तमिलनाडु (चेन्नई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,29,590 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,19,208 रुपये प्रति 10 ग्राम