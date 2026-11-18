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Gold Rate Today 18 November 2026: देश में 18 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 98,860 रुपये पर पहुंच गया है।

Gold Rate Today Wednesday 18 November 2026: देश में 18 कैरेट गोल्ड का रेट 98,860 रुपये पर आ गया है। सोने के दाम में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 131,810 रुपये पर आ गया है। आज सोने का भाव 2550 रुपये कम हुआ है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,20,083 रुपये पर आ गया है। ये दाम दिल्ली के बुलियन मार्केट का है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1.20 लाख रुपये के लेवल पर आएगा? शादी के समय में ये गोल्ड खरीदने का बेस्ट टाइम है या कुछ और दिन इंतजार करना सही होगा? क्या सोने में आ रही लगातार गिरावट जारी रहेगी? यहां जानिये क्यों सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं और देश के 10 बड़े राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम क्या रहा।

क्या 1.20 लाख हो जाएगा 24 कैरेट सोने का भाव? साल 2026 की शुरुआत में 2 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। आज सोने का दाम गिरकर 1,31,810 रुपये पर आ गया है। यानी, सोने का दाम अपने पीक से करीबन 68000 रुपये कम हो चुका है। ऐसे में क्या अब सोना 1.20 लाख रुपये होगा? इस पर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा की सोने के दाम में और 5 फीसदी का करेक्शन आ सकता है। यानी दाम और 5 से 6 हजार रुपये तक कम हो सकता है। सोने के भाव आगे क्या रह सकते हैं इस बारे में मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि घरेलू बाजार में सोने का तत्काल सपोर्ट 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,800 डॉलर के नीचे टिकता है तो इसकी कीमत 1.30 लाख से 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकती है। अब गोल्ड यह लेवल तोड़ चुका है। यानी, सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ सकता है।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे सोने का दाम? इंटरनेशनल मार्केट सोना 14 महीने के लो पर आ गया है। सुबह स्पॉट गोल्ड 1.35% की गिरावट के साथ लगभग $3,797 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जबकि, स्पॉट सिल्वर लगभग $46 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसमें 2.67% की गिरावट दर्ज की जा रही थी।

सोने की कीमतों में गिरावट के 3 बड़े कारण? 1. अमेरिका में महंगाई का ऊंचा बने रहना अमेरिका में महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। इससे फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। बाजार को उम्मीद है कि 2027 तक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

2. अमेरिकी डॉलर में मजबूती अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से सोना दूसरे देशों के निवेशकों के लिए महंगा हो जाता है। इससे सोने की मांग कमजोर पड़ती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता है।

3. ब्याज दरें बढ़ने की आशंका सोने में निवेश करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने के बजाय उन विकल्पों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इससे सोने की कीमतों में गिरावट आती है।

देश के 10 बड़े राज्यों में क्या रहे सोने के दाम? यहां जानिये देश 10 बड़े राज्यों में 10 ग्राम 24, 22 और कैरेट गोल्ड का रेट क्या रहा। ये सभी दाम बुलियन डॉट कॉम से लिए गए हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। इसमें 99.9 फीसदी तक सोना होता है। हालांकि, यह काफी मुलायम होता है, इसलिए इससे आमतौर पर गहने नहीं बनाए जाते। वहीं, 22 और 18 कैरेट सोने में अन्य मेटल मिलाई जाती हैं, जिससे यह मजबूत बनता है। इसी वजह से ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट सोने में बनती है। ज्यादातर डायमंड ज्वैलरी 18 कैरेट गोल्ड में बनती है ताकि डायमंड गोल्ड में फिक्स रहे। गहने खरीदते समय इन पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। हर एक राज्य में सोने का दाम टैक्स मिलाकर अलग-अलग होता है।

1. दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,810 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,830 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,860 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,880 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,790 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,828 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,32,060 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,21,055 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 99,045 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,830 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,844 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,873 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. महाराष्ट्र (मुंबई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,840 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20853 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,880 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,685 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कर्नाटक (बेंगलुरु) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,942 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. तेलंगाना (हैदराबाद) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,043 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 98,710 रुपये प्रति 10 ग्राम

10. तमिलनाडु (चेन्नई) में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,31,590 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,20,208 रुपये प्रति 10 ग्राम