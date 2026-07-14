Gold Rate Today: तीन कारणों से सोने में आई तेजी, जानिये 14 जुलाई का गोल्ड रेट

Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर असर डाला है। आज मंगलवार 14 जुलाई को सोने के दाम हरे निशान में है। गोल्ड 54 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,060 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,210 रुपये पर है। यहां जानें कि घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार 14 जुलाई को सोने का दाम क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 300 रुपये सस्ता होकर 1,40,510 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,41,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां दाम 64 रुपये चढ़ा है। कल यहां दाम 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,290 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने का भाव 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) दिल्ली 1,41,060 1,29,110 मुंबई 1,41,339 1,29,467 उत्तर प्रदेश 1,41,020 1,29,170 बिहार 1,41,150 1,29,290 मध्य प्रदेश 1,41,410 1,29,390 राजस्थान 1,41,080 1,29,210 हरियाणा 1,41,310 1,29,210 पंजाब 1,41,310 1,29,210

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,41,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये की बढ़त रही। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,170 रुपये पर है।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 68 रुपये चढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,467 रुपये पर है।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी? 1. भारत में आज सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है।

2. भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक शेयर बाजार जैसी जोखिम वाली संपत्तियों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माना जाता है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ी और इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला।