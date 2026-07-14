Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gold Rate Today: तीन कारणों से सोने में आई तेजी, जानिये 14 जुलाई का गोल्ड रेट

By Sheetal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर असर डाला है
  • आज मंगलवार 14 जुलाई को सोने के दाम हरे निशान में है
  • गोल्ड 54 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,060 रुपये पर कारोबार कर रहा है
Gold Rate Today: तीन कारणों से सोने में आई तेजी, जानिये 14 जुलाई का गोल्ड रेट

Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर असर डाला है। आज मंगलवार 14 जुलाई को सोने के दाम हरे निशान में है। गोल्ड 54 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,060 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,210 रुपये पर है। यहां जानें कि घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार 14 जुलाई को सोने का दाम क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट

देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 300 रुपये सस्ता होकर 1,40,510 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट

बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,41,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां दाम 64 रुपये चढ़ा है। कल यहां दाम 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,290 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने का भाव24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
दिल्ली1,41,0601,29,110
मुंबई1,41,3391,29,467
उत्तर प्रदेश1,41,0201,29,170
बिहार1,41,1501,29,290
मध्य प्रदेश1,41,4101,29,390
राजस्थान1,41,0801,29,210
हरियाणा1,41,3101,29,210
पंजाब1,41,3101,29,210
ये भी पढ़ें:Gold Price: क्या सोने की कीमत 1.20 लाख रुपये तक गिरने वाली है?

यूपी में आज का गोल्ड रेट

यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,41,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये की बढ़त रही। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,170 रुपये पर है।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 68 रुपये चढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,467 रुपये पर है।

ये भी पढ़ें:दिवाली तक सोने की कीमत 1.75 लाख रुपये होगी? अभी खरीदने का है बेस्ट टाइम

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी?

1. भारत में आज सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है।

2. भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक शेयर बाजार जैसी जोखिम वाली संपत्तियों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माना जाता है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ी और इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:अब सिर्फ 24 रुपये में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! मोबाइल से हो जाएगा काम

3. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी और रुपये के मुकाबले डॉलर की मजबूती ने भी घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ाने में भूमिका निभाई। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना इंपोर्ट करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों और डॉलर की चाल का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। इसी वजह से 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों केटेगरी के सोने के भाव में आज मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
Gold Rate Gold Rate Today In Bullion Markets
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,