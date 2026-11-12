Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई गिरावट, दिल्ली-यूपी-बिहार का रेट

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Gold Rate: बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। 12 नवंबर को सोने का भाव 1310 रुपये तक कम हुआ है। सोने का दाम 1.38 लाख रुपये पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना एक हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। डॉलर में मजबूती भी सोने के भाव में गिरावट की एक बड़ी वजह है। भारत में भी सोने के भाव पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यहां जानें देश के बड़े शहरों में 18, 22 और 24 कैरेट सोने का क्या भाव है।

क्यों गिर रहे हैं सोने के भाव? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 12 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.2 फीसदी गिरकर 3,977.99 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान सोना 4 नवंबर के बाद के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.4 फीसदी गिरकर 3,983.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

दरअसल, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहे हैं। इससे आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना और डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों पर दबाव डालती है।

टेस्टी लाइव के ग्लोबल मैक्रो प्रमुख इल्या स्पिवाक के मुताबिक अमेरिका के महंगाई आंकड़ों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट आई है। हालांकि, बाजार में आगे की दिशा को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,010 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,426 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,258 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,320 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,370 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,490 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,630 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,420 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,38,250 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,646 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,438 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,360 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,747 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,060 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,472 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,295 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,28,013 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,738 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,829 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,588 रुपये प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,793 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,558 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोयंबटूर में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,39,630 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,27,994 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव — 1,04,723 रुपये प्रति 10 ग्राम