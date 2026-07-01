Gold Rate Today: आज दिल्ली-यूपी-बिहार में फिर सस्ता हुआ सोना, जानिये बुधवार 1 जुलाई का गोल्ड रेट

Gold Rate Today: आज महीने के पहले दिन बुधवार 1 जुलाई को बुलियन मार्केट में सोना सस्ता हुआ है। सोने का दाम 600 रुपये तक कम हुआ है। कल सोने का भाव कुल 45 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बुधवार 1 जुलाई को सोने का रेट 1,41,430 रुपये पर है। यूपी, बिहार, राजस्थान और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। अगर आप सोने के गहने खरीदने या गोल्ड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आज बुधवार 1 जुलाई को क्या भाव रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट 1 जुलाई को सोने के भाव में गिरावट आई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,41,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। आज इसमें 560 रुपये गिरावट है।

सोने का भाव 24 कैरेट (रुपये में) 22 कैरेट (रुपये में) दिल्ली 1,41,430 1,29,550 मुंबई 1,41,160 1,29,700 उत्तर प्रदेश 1,42,350 1,30,390 बिहार 1,41,170 1,29,380 मध्य प्रदेश 1,42,630 1,30,650 राजस्थान 1,41,440 1,29,550 हरियाणा 1,41,650 1,29,900 पंजाब 1,41,650 1,29,900

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में भी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां आज भाव में 530 रुपये की गिरावट आई। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,29,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार और यूपी में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां भाव आज 740 रुपये तक कम हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,29,380 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूपी में 24 कैरेट सोना 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां भाव 770 रुपये कम हुआ है।

क्या गोल्ड में फिर निवेश करने का सही समय आ गया? सोने में निवेश करने का सही समय है या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? यह सवाल इस समय कई निवेशकों के मन में है। अच्छी बात यह है कि सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुकी हैं, इसलिए लोग दोबारा खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं।