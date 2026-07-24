सोने का दाम आया ₹1.31 पर, जानिये 24 और 22 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today: आज शुक्रवार 24 जुलाई को सोने के भाव में मामूली तेजी रही। सर्राफा बाजार में सोने में 41 रुपये की बढ़त रही। कल सोने में गिरावट रही थी। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,43,336 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,320 रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज 24 जुलाई का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,43,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल गुरुवार को सोने का भाव 272 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,295 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,43,130 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 17 रुपये बढ़ा है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,31,110 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 34 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,31,420 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 38 रुपये कम हआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

22 कैरेट सोना 24 कैरेट से सस्ता क्यों होता है? 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। इसमें करीब 99.9 प्रतिशत तक सोना होता है और किसी दूसरी धातु की मिलावट नहीं के बराबर होती है। लेकिन इसकी एक कमी यह है कि यह बहुत नरम होता है। इसलिए इससे रोज पहनने वाले गहने नहीं बनाए जाते।

वहीं, 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। बाकी हिस्से में तांबा, चांदी या दूसरी मेटल मिलाई जाती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी वजह से भारत में ज्यादातर सोने के गहने 22 कैरेट में ही तैयार किए जाते हैं। चूंकि इसमें शुद्ध सोने की मात्रा 24 कैरेट से कम होती है, इसलिए इसकी कीमत भी कम रहती है।