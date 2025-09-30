Gold rate increase above 2600 percent in 25 years price and other detail here 25 साल में 2600% महंगा हो गया सोना, जिसने एक लाख लगाए उसके ₹27 लाख बन गए, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold rate increase above 2600 percent in 25 years price and other detail here

25 साल में 2600% महंगा हो गया सोना, जिसने एक लाख लगाए उसके ₹27 लाख बन गए

अगर कीमतों में बढ़ोतरी के पैटर्न को देखें तो 2000 से 2004 तक सुस्त रफ्तार थी लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के बाद तगड़ा उछाल आया। ये वो दौर था जब आर्थिक अस्थिरता के बीच निवेशकों में सुरक्षित निवेश के लिए सोने की डिमांड बढ़ गई थी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:17 PM
share Share
Follow Us on
25 साल में 2600% महंगा हो गया सोना, जिसने एक लाख लगाए उसके ₹27 लाख बन गए

भारत में सोने की कीमतों ने पिछले ढाई दशक में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। साल 2000 में जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत महज 4,400 रुपये थी, वहीं आज 2025 में यही सोना 1 लाख 20 हजार रुपये के करीब पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब है कि इस अवधि में सोना करीब 2,600 प्रतिशत तक महंगा हुआ है। अगर कीमतों में बढ़ोतरी के पैटर्न को देखें तो 2000 से 2004 तक सुस्त रफ्तार थी लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के बाद तगड़ा उछाल आया। ये वो दौर था जब आर्थिक अस्थिरता के बीच निवेशकों में सुरक्षित निवेश के लिए सोने की डिमांड बढ़ गई थी।

भारत में सोने की मांग पहले से ही परंपराओं और शादियों से जुड़ी रही है, लेकिन 2008 के बाद सोना निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसके बाद कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया ठहर गई थी और वित्तीय बाजार डगमगा रहे थे, उस वक्त भी सोना एकमात्र ऐसा साधन था जिसने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा।

अगर किसी ने साल 2000 में 1 लाख रुपये का सोना खरीदा होता

साल 2000 में 1 लाख रुपये में = 1,00,000 ÷ 4,400 = लगभग 22.72 तोला (10 ग्राम यूनिट) सोना खरीदा जा सकता था।

आज 2025 में उतना ही सोना = 22.72 × 1,20,000 = ₹27,26,400

यानि 1 लाख का निवेश 25 साल में लगभग 27.26 लाख रुपये हो गया होता।

क्या हैं कीमतों में बढ़ोतरी के कारण

सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कई अहम कारण हैं। सबसे बड़ा असर रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर पर पड़ता है। जब रुपया मजबूत होता है तो सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है, जबकि रुपये की कमजोरी कीमतों को ऊपर धकेल देती है। यही वजह है कि डॉलर की हलचल सीधे भारतीय बाजार में सोने के दाम तय करती है। वैश्विक सोना बाजार का ट्रेंड भी भारत में कीमतों पर गहरा असर डालता है। अंतरराष्ट्रीय भाव, विदेशी व्यापार और निवेश प्रवाह जैसे कारक भारतीय बाजार को प्रभावित करते हैं।

-सरकारी नीतियां और नियम भी सोने की कीमतों को दिशा देते हैं। आयात शुल्क, कस्टम नियम और कराधान जैसी नीतियां सोने की आपूर्ति और मांग पर सीधा असर डालती हैं। सरकार जब आयात शुल्क बढ़ा देती है, तो घरेलू बाजार में सोना महंगा हो जाता है, जबकि छूट देने पर इसकी कीमतें कुछ कम हो सकती हैं।

-ब्याज दरों का स्तर भी सोने की मांग पर प्रभाव डालता है। ऊंची ब्याज दरों के समय लोग सोने की बजाय बैंकों में निवेश करना पसंद करते हैं जिससे सोने की कीमतें गिर सकती हैं। इसके उलट, जब ब्याज दरें घटती हैं तो सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं।

-भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी सोने की कीमतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। त्योहारों और शादियों के मौसम में सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह है कि हर साल विशेष अवसरों पर सोने के दाम अचानक बढ़ जाते हैं और यह ट्रेंड लगातार जारी रहता है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।