सोने का भाव सातवें आसमान पर, लगातार 3 हफ्ते से बढ़ रहा दाम, क्या निवेश करने का यह सही समय?
Gold rate today: एमसीएक्स गोल्ड रेट शुक्रवार को 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। क्लोजिंग के टाईम पर यह 1,07,740 रुपये पर आकर सेटेल हुआ। बीते हफ्ते एमसीएक्स गोल्ड के रेट में 3.80 प्रतिशत की तेजी आई थी। COMEX गोल्ड रेट शुक्रवार को 3653.30 प्रति ट्रॉय आउंस था।
Gold rate today: अमेरिकी सेंट्रल बैंक की इस महीने होने वाली मीटिंग से पहले सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। चर्चा इस बात की जोरों पर है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसी की आहट की वजह से गुरुवार को प्रॉफिट बुकिंग के बाद सोने की कीमतों में एक बार से उछाल दर्ज की गई। एमसीएक्स गोल्ड रेट शुक्रवार को 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। क्लोजिंग के टाईम पर यह 1,07,740 रुपये पर आकर सेटेल हुआ। बीते हफ्ते एमसीएक्स गोल्ड के रेट में 3.80 प्रतिशत की तेजी आई थी। COMEX गोल्ड रेट शुक्रवार को 3653.30 प्रति ट्रॉय आउंस था। इस साल गोल्ड के बुलियन रन की वजह से सोने का भाव 35 प्रतिशत चढ़ चुका है।
किस वजह से दिखी तेजी
एसएस वेल्थस्ट्रीट के फाउंडर सुगंधा सचदेवा कहती हैं, “बीते हफ्ते एक बार फिर सोने के भाव 3.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा हफ्ता था जब गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना और वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चिचता की वजह से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। अमेरिकी लेबल मार्केट के नए डाटा के अनुसार नॉन-फार्म पेरोल्स में अगस्ते के महीने में 22000 की तेजी आई थी। हालांकि, यह उम्मीद से काफी कम है।”
क्या यह सही समय है गोल्ड खरीदने का?
सुगंधा सचदेवा कहती हैं, “गोल्ड के मौजूदा ट्रेंड्स की वजह से घरेलू स्तर पर 1,05,800 रुपये के आस-पास एक मजबूत बेस बना लिया गया है। इसका अगला टारगेट 1,10,000 रुपये के करीब है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 3640 डॉलर प्रति आउंस के लगभग पहुंच सकता है।”
Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड की कीमतों संभावित तेजी की उम्मीद कर रहा हूं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सोने में निवेश करने से पहले अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहें। अगर आप गोल्ड लम्बी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। गोल्ड की कीमतों में उतार और चढ़ाव संभव है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर सोने को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)